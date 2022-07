CICLISMO/VELA – ‘Castrignano’ vince il 1° Giro dei Venti. Cav. Filograna: “Il mio omaggio alla Puglia e al Salento”

Si è chiuso venerdì scorso il Giro dei Venti, prima edizione, con la serata d’eccezione, dedicata alle danze tradizionali salentine e greche, tenutasi in piazza LIbertà a Spongano.

Il primo posto nella classifica finale è stato centrato dall’equipaggio Castrignano, composto dai ciclisti Andrea Ragusa e Gregori Dimitri e dai velisti Ines Montefusco e Massimiliano Rella, tutti vincitori di un’auto elettrica. Al posto d’onore, Tricase, formato dai ciclisti di Obiettivo 3, Enrico Fabianelli e Fabio Serraiocco, e dai velisti Paolo Mercurio e Fabio Mauro Massa, vincitori di scooter elettrici. La medaglia di bronzo è andata a Carofalo, composto dai ciclisti Antonio Giacoia e Davide Quarta e dai velisti Luca Pallara e Giuseppe Cazzato: tutti hanno vinto un monopattino elettrico.

Nell’ultima giornata di gara, ospite d’eccezione è stata Letizia Paternoster, campionessa mondiale 2021 su pista a nell’Eliminazione a Roubaix.

Il bilancio della prima edizione del Giro dei Venti, dalle parole del fondatore di Workness (organizzatore dell’evento), il cavaliere Sergio Filograna: “Ho sempre immaginato Il Giro dei Venti come un’occasione per valorizzare il territorio, la cultura e l’industria del turismo pugliese. La mia terra d’origine: un gioiello che catalizza attenzione da parte del mondo intero e sento di dover dare il mio personale contributo. In quest’ottica il Giro dei Venti rappresenta il mio omaggio alla Puglia e al Salento in particolare. Puntiamo a far diventare questa manifestazione sportiva un’occasione fissa negli anni a venire per far scoprire a un pubblico sempre più internazionale le meraviglie del territorio. Per questo diamo già appuntamento al 2023”.