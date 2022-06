CICLISMO/VELA – Il Giro dei Venti, da Leuca in Grecia e ritorno per scoprire le bellezze del territorio

È partito ieri il Giro dei Venti, la competizione amatoriale internazionale con gara ciclistica e veleggiata con imbarcazioni da diporto.

La prima tappa ciclistica è partita dal Santuario di Santa Maria di Leuca, dopo il via ufficiale del sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca; del vescovo di Ugento-S.M. di Leuca, Vito Angiuli e del parroco-rettore della basilica, don Gianni Leo. Venti le squadre presenti ai nastri di partenza che si sono sfidate sul circuito ad anello che univa Santa Maria di Leuca a Otranto, attraverso la costiera del Ciolo e di Santa Cesarea Terme.

La prima coppa a tagliare il traguardo è stata quella formata da Enrico Fabianelli e Fabio Serraiocco di Obiettivo 3, l’associazione fondata da Alex Zanardi che mira a promuovere lo sport tra le persone disabili. Oggi toccherà ai velisti affrontare la seconda tappa, con a bordo le biciclette dei ciclisti. Il tratto da percorrere va da Leuca a Erikousa, in Grecia. Domani, la tappa ciclistica a Corfù; giovedì ancora vela col ritorno nel Salento; venerdì il rush finale con la Leuca-Gallipoli e ritorno.

La manifestazione è stata ideata e sviluppata da Workness del Cavaliere Sergio Filograna, affiancato da un comitato organizzatore d’eccezione presieduto da Antonio Marano. “Ho sempre immaginato Il Giro dei Venti come un’occasione per valorizzare il territorio, la cultura e l’industria del turismo pugliese. Trapiantato a Milano per lavoro, città che mi ha formato professionalmente, volgo ora lo sguardo verso la mia terra d’origine: un gioiello che catalizza attenzione da parte del mondo intero e sento di dover dare il mio personale contributo. In quest’ottica il Giro dei Venti rappresenta il mio omaggio alla Puglia. Se questa manifestazione sportiva si rivelerà per qualcuno un’occasione per scoprire e perdersi tra le meraviglie del territorio, sarò riuscito nel mio intento”, commenta il Cavaliere Sergio Filograna, fondatore di Workness e ideatore de Il Giro dei Venti.