CICLISMO – Campionati Italiani di Ciclocross a Lecce, con Nandu Popu si viaggia al ritmo di musica

Ancora una manciata di giorni e ci siamo. A Lecce sta per sbarcare il carrozzone dei Campionati Italiani di Ciclocross che si svolgeranno all’interno del parco cittadino di Belloluogo tra venerdì 8 e domenica 10 gennaio. La 90esima edizione dei campionati italiani è organizzata dalla Federciclismo insieme all’asd Kalos, col patrocinio di Regione, Provincia e Comune.

Un grande appassionato di ciclismo è Fernando Blasi, in arte Nandu Popu, voce dei Sud Sound System, che ha composto il brano “Pedalare pedalare” (vedi link in calce), insieme ad Alessandro Garofalo, proprio ispirandosi alla fatica e al sudore che si provano in bicicletta, alla bellezza dei paesaggi mozzafiato che si possono ammirare e alla sofferenza che lascia spazio alla gioia non appena si taglia il traguardo. “L’input viene dalla mia passione per il ciclismo che nasce quando ero bambino, conosco molto bene l’ambiente e tutti quelli che corrono ormai da anni sia su strada che nel fuoristrada. Dal ciclismo attingo la filosofia di vita, cioè soffrire per arrivare al traguardo quando fai la gara, soffrire anche quando ci si allena. Con la bici puoi goderti scenari mozzafiato che sono quelli che offre la natura dove il silenzio è interrotto soltanto dalla catena e dal respiro che ti porti dietro. Il ciclismo è la mia fonte di ispirazione, per cui buona parte delle canzoni, delle musiche e delle parole nascono insieme al sudore e all’impegno che ci metto in bicicletta. A tutto questo aggiungo anche il mio mestiere di cantante e voce di Sud Sound System, un gruppo che in questi anni ha dato un’identità musicale a questa terra, ha permesso al Salento di essere conosciuta per tutte le sue bellezze naturali, culturali ed enogastronomiche“.

Giovedì prossimo alle ore 18 la presentazione alla stampa dell’evento presso 8Piùhotel a Lecce, in viale del Risorgimento.