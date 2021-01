LECCE – Prima buona notizia dell’anno: Corini negativo al Covid, ora la controprova

Mentre la squadra ha effettuato una sessione mattutina, sul solito campo dell’Acaya, per l’Us Lecce arriva una buona notizia dall’infermeria. Mister Eugenio Corini è risultato negativo al Covid-19 al test molecolare effettuato stamattina. Domani, in mattinata, come da protocollo, il tecnico sarà sottoposto ad un secondo tampone che, in caso di nuovo esito negativo, potrebbe porre fine alla sua quarantena che dura, ormai, da 19 giorni. L’ultima gara diretta da Corini in panchina è stata quella del 12 dicembre contro il Frosinone.

Dall’Acaya non ci sono grosse novità: sempre a parte i soliti quattro Falco, Pettinari, Felici e Rodriguez. Per i primi due c’è ancora qualche speranza, almeno per andare in panchina contro il Monza. Sempre domattina è in programma la rifinitura al Via del Mare, prima della canonica conferenza stampa pre-Monza.