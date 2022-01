BASKET – Dell’Anna brucia le tappe: il salentino di Arnesano esordisce in A a 17 anni

Sta bruciando le tappe Lorenzo Dell’Anna, salentino di Arnesano, che, domenica 8, ha debuttato in Serie A con la maglia di Aquila Basket Trento nella gara vinta dai suoi contro la Reyer Venezia.

Cresciuto nel vivaio della Nuova Pallacanestro Monteroni, Dell’Anna, alto 201 cm, gioca nel ruolo di guardia e sembra destinato ad avere un futuro pieno di soddisfazioni. Nel 2019, viene selezionato per uno stage con il Torino e poi partecipa a un prestigioso torneo di basket a Rimini riservato al settore giovanile. Nello stesso anno, passa in prestito alla NB Lecce per giocare i campionati Under 15 e 16. In estate, poi, approda alla Leonessa Brescia, dove rimane per due stagioni, accumulando esperienza dei tornei di categoria, con annessa convocazione in Nazionale under 16.

Nell’agosto scorso, il passaggio a Trento a rinforzare l’under 19, ma, per esigenze di formazione, segue la prima squadra e esordisce in Serie A, proprio con Venezia. Pochi minuti in campo, ma che possono dire tanto per la sua – si spera – fulgida carriera futura.

(foto: Dell’Anna in azione contro Venezia – ph Aquilabasket.it)