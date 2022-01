LECCE – Seduta di allenamento all’Acaya in vista del viaggio a Roma: il report

Allenamento mattutino per il Lecce all’Acaya, in preparazione della sfida di Coppa Italia di giovedì sera, ore 21, all’Olimpico contro la Roma.

Al gruppo oggi si è unito l’ultimo arrivato Lorenco Simic. Assenti i calciatori Paganini, Tuia e Gallo (quest’ultimo per via di un disturbo intestinale). Ieri sera, la società aveva diramato una breve nota in cui comunicava che un calciatore, non presente alla trasferta di Lignano, era risultato positivo al Covid test; oggi, un’altra nota riporta che uno dei tre precedenti calciatori positivi si è negativizzato.

Domani altra seduta di rifinitura al Via del Mare, prima della partenza per Roma. In caso di parità al 90esimo, supplementari e rigori. Chi passa, se la vedrà con la vincente di Inter-Empoli. Arbitrerà il signor Volpi della sezione di Arezzo.