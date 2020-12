BASKET – Carrozzina: Lupiae Team Salento in festa, Bozzicolonna vola a Tirrenia con la nazionale azzurra

Dopo l’approdo in nazionale under 22 di Gabriele Carichino nello scorso luglio, per uno stage con la selezione guidata da Carlo Di Giusto, a vestire la casacca azzurra, questa volta, sarà Sabrina Bozzicolonna, convocata per lo stage con la nazionale femminile di basket in programma sempre presso il Centro di Preparazione Olimpica a Tirrenia (Pisa) da oggi a mercoledì 23.

“Per noi – afferma Gianni Landi, vice presidente della Lupiae – è un grande motivo di orgoglio poter rivedere la nostra Sabrina in maglia azzurra. Un ritorno in nazionale che, difatti, premia il lavoro della nostra società impegnata a valorizzare i suoi tanti atleti salentini”.