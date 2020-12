CRONACA – Il nuovo Dl per le festività natalizie: ecco il calendario delle restrizioni dal 24 dicembre al 6 gennaio

Italia zona rossa durante le festività natalizie. Durante la conferenza stampa, il premier Conte ha reso note le misure restrittive che entreranno in vigore dal prossimo 24 dicembre.

«C’è una forte preoccupazione che la curva dei contagi possa subire un’impennata nel periodo della festività – ha esordito Conte – Il Cts ha espresso forte preoccupazione per gli assembramenti degli scorsi giorni.

Le misure saranno necessarie per cautelarci in vista della ripresa delle attività che avverrà a gennaio. È stato adottato un decreto legge, che non è un Dpcm, che offre un punto di equilibrio tra la stretta che dobbiamo mettere in campo e le deroghe per l’importanza sociale che queste festività hanno.

– Zona rossa nei giorni festivi e prefestivi: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1,2,3,5,6, gennaio 2021. Si esce solo per ragioni di lavoro, necessità e salute ma è possibile ricevere nella propria abitazione fino a 2 persone non conviventi tra le 5 e le 22 che possono portare minori fino a 14 anni e disabili e conviventi non autosufficienti. Consentita attività motoria e sportiva all’aperto. Chiusura degli esercizi commerciali, centri estetici, bar e ristoranti. Aperti supermercati, negozi di beni alimentari, prima necessità, parrucchieri e barbieri. Aperti chiese e luoghi di culto.

– Zona arancione nei giorni 28, 29, 30 e 4 gennaio. Ci si potrà spostare nel Comune senza giustificare motivo. Ma per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli, sono consentiti spostamenti in un raggio di 30 km per i paesi fino a 5mila abitanti. Ma non ci si potrà spostare nei capoluoghi di provincia. Negozi aperti fino alle 21».