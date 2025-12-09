BASKET C/m – LSB Lecce, prova di forza in quel di Mesagne

La Cce Lsb Lecce suona l’ottava sinfonia sul parquet della Mens Sana Mesagne. Una squadra sempre più simile ad un’orchestra diretta alla perfezione da coach Daniele Michelutti, che nel segno della coralità inanella l’ennesima vittoria salendo a quota 16 in campionato con ben 5 dei suoi interpreti in doppia cifra: Gianni Cantagalli, Alessandro Guido, Diego Fracasso, Dalibor Vidakovic e Gediminas Zalalis, quest’ultimo top scorer del match con 24 punti a referto. Nonostante l’inutilizzo di capitan Mocavero, i biancazzurri hanno letteralmente strapazzato i padroni di casa chiudendo la gara sul punteggio di 56-91. Un risultato che la dice lunga sull’andamento di una partita dominata in lungo e in largo dal team presieduto da Sandro Laudisa. Tra le note più liete del match spicca il ritorno sul parquet di Filippo Laudisa, mancato per tutta la prima parte di stagione. Un ritorno che permetterà al tecnico friulano più rotazioni, maggiore qualità e imprevedibilità, oltre che leadership di un ragazzo fortemente attaccato ai colori della Cce Lsb Lecce.

La formazione salentina ha espugnato il palazzetto dello sport “De Francesco”, in occasione della decima giornata del campionato maschile interregionale di serie C. Fra le file della squadra di casa ha provato a metterci una pezza Gabriele Polifemo con i suoi 19 punti a verbale, ma le 12 triple realizzate dai viaggianti, e una difesa di ferro, non hanno mai permesso a Mesagne di fare sogni di gloria. Già dalle prime battute, gli ospiti hanno piazzato un parziale di 0-12 che ha indirizzato la gara. E alla fine del secondo quarto il divario sul tabellone luminoso segnava +22 per gli uomini di Michelutti. Dopo la pausa lunga nel terzo periodo i biancazzurri hanno mantenuto il cospicuo vantaggio rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rimonta di Mesagne, ma nell’ultimo quarto Cantagalli e compagni hanno dilagato mettendo il punto esclamativo ad una gara senza storia terminata con un eloquente +35.

Quella di Mesagne è stata una vera e propria prova di forza, che ha dato continuità alle ottime prestazioni e ai risultati precedenti. Una squadra ormai mentalmente collaudata a disputare campionati di vertice, che sta dimostrando ancora una volta di non soffrire di vertigini tra le pieghe di un torneo equilibrato e molto competitivo.

IL TABELLINO

Mens Sana Mesagne – Cce Lsb Lecce 56-91

(14-26, 30-52, 49-70)

Mens Sana Mesagne: Polifemo 19, Gualano 8, Gallo, Livieri, Rollo 4, Carriero, Miculis 6, Calò 8, Cerminara 9, Baronchelli 2, Panico, Ciccarese. All. Mellone.

Cce Lsb Lecce: Guido 13, Tyrtyshnik 5, De Giovanni 2, Pallara 9, Cantagalli 10, Mocavero, F. Laudisa, Vidakovic 17, Fracasso 11, Zalalis 24. All. Michelutti.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 10): MS Mesagne-LSB Lecce 56-91, Nardò-Molfetta 100-43, Ceglie Messapica-Barletta 82-79 dts, Monopoli-NV Mesagne 100-96 dts, Monteroni-NM Corato 78-59, Cus Foggia-Francavilla 7-77.

CLASSIFICA: Nardò 18 – LSB Lecce 16 – NV Mesagne 14 – Molfetta 12 – Ceglie, Assi Brindisi, Monteroni 10 – Corato, Monopoli 8 – Francavilla, Cus Foggia 6 – MS Mesagne 2 – Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (12-14/12): Molfetta-Assi Brindisi, LSB Lecce-Monopoli, NV Mesagne-Cus Foggia, Francavilla-Nardò, Corato-Ceglie, Barletta-MS Mesagne.