VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 07.12.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 11): Melendugno-Casalmaggiore 3-0, Trentino-Club Italia 3-0, Concorezzo-Messina 2-3, Costa Volpino-Roma 3-1. Riposa Marsala.

CLASSIFICA: Costa Volpino 27 – Melendugno 23 – Trentino 21 – Roma 18 – Messina 16 – Marsala 11 – Concorezzo 10 – Club Italia 6 – Casalmaggiore 3.

PROSSIMO TURNO (10/12): Melendugno-Club Italia, Concorezzo-Costa Volpino, Marsala-Trentino, Roma-Casalmaggiore. Riposa Messina.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 11): Offanengo-Imola 2-3, Valsabbina-Modena 3-0, Altamura-Talmassons 2-3, Fasano-Busto Arsizio 0-3, Altino-Altafratte 1-3.

CLASSIFICA: Talmassons 29 – Altafratte 24 – Valsabbina 23 – Busto Arsizio 18 – Imola, Altino 16 – Altamura 13 – Offanengo 11 – Fasano 10 – Modena 5.

PROSSIMO TURNO (10-11/12): Talmassons-Offanengo, Modena-Fasano, Altafratte-Altamura, Busto Arsizio-Imola, Valsabbina-Altino.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 9): Prisma Taranto-Macerata 3-1, Brescia-Aversa 2-3, Siena-Ravenna 0-3, Catania-Pordenone 0-3, Pineto-Lagonegro 3-0, Portoviro-Fano 1-3, Sorrento-Cantù 3-1.

CLASSIFICA: Ravenna 24 – Pordenone 22 – Aversa 19 – Brescia 18 – Pineto 17 – Catania 14 – Siena 13 – Sorrento 12 – Lagonegro, Fano 11 – Macerata 10 – Taranto 9 – Portoviro 6 – Cantù 3.

PROSSIIMO TURNO (14/12): Pordenone-Brescia, Ravenna-Catania, Aversa-Macerata, Fano-Sorrento, Portoviro-Taranto, Cantù-Pineto, Lagonegro-Siena.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): Gioia del Colle-Modica 3-0, Napoli-Aurispa Lecce 2-3, Campobasso-Castellana Grotte 1-3, Galatone-Sabaudia 1-3, Terni-Reggio Calabria 1-3.

CLASSIFICA: Castellana Grotte 20 – Reggio Calabria 17 – Aurispa Lecce 14 – Sabaudia 12 – Campobasso 11 – Gioia del Colle 8 – Modica 7 – Galatone 6 – Terni, Napoli 5.

PROSSIMO TURNO (14/12): Reggio Calabria-Gioia del Colle, Modica-Terni, Sabaudia-Aurispa Lecce, Castellana Grotte-Napoli, Galatone-Campobasso.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv supera Napoli al tiebreak dopo una lunghissima battaglia. Il sestetto iniziale di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, l’opposto Cavasin, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

L’inizio è favorevole per i padroni di casa che si portano sul +3, prima della risposta dei salentini con due pallonetti di Zornetta e il muro dello stesso schiacciatore argentino che trova il pari (5-5). Sale in cattedra Ferri che, prima con un ace e poi con una diagonale riporta Napoli sul +3. Il mani out di Cavasin, l’ace di Zornetta e il primo tempo di Grottoli propiziano il tentativo di rimonta (10-9). Il sorpasso si completa poco dopo, grazie all’ace di Mazzone e al successivo monster block di Mellano, che convincono coach Mosca a chiedere il tempo tecnico (12-13). Napoli guadagna un mini break e torna in vantaggio, costringendo stavolta coach Ambrosio a chiedere timeout (18-16). I punti di Ferri e Darmois spingono i partenopei sul +4 e coach Ambrosio sostituisce Cavasin con Orto (20-16). La reazione è immediata: la diagonale di Mazzone e il muro di Mellano rimandano coach Aniello al timeout (21-19). Il servizio di Grottoli mette in difficoltà Napoli e i salentini pareggiano con la diagonale di Orto (21-21). Altro break dei padroni di casa e altro timeout di Ambrosio (23-21). Stavolta non riesce l’ennesima rimonta ai salentini che cedono il set dopo un’incomprensione tra Bernardi e Orto (25-21).

Due mani out di Cavasin e Mazzone aprono il secondo set, quindi lo stesso schiacciatore romano trova altri due punti e il +4, convincendo coach Aniello a chiamare il primo timeout del set (1-5). Un clamoroso blackout di Aurispa Dfv consente ai padroni di casa di trovare la parità, spingendo coach Ambrosio a chiamare il tempo tecnico (6-6). Zornetta prova a spezzare gli equilibri con tre potenti attacchi, ma Napoli è sempre sul pezzo e rimane lì (10-10). Le due squadre rispondono colpo su colpo e coach Ambrosio decide di far rientrare Orto, ma stavolta al posto di Mazzone. Un’azione lunga e combattuta, dopo una serie di salvataggi e contro difese, viene risolta dall’attacco di Zornetta ma l’equilibrio non si spezza (15-15). Marsella sostituisce Bernardis e serve subito Cavasin per la diagonale vincente. Poi sono Mellano e Orto a fornire la spinta vincente ai salentini che, proprio grazie ad un mani out di Orto, trovano il punto decisivo per conquistare il set (22-25).

Inizio di terzo set complicato per Aurispa Dfv che va sotto di tre punti (5-2). Dopo il timoeut di coach Ambrosio, tornano in campo Mazzone e Bernardis che sostituiscono Zornetta e Marsella. I salentini accorciano le distanze grazie ai punti di Mazzone e Orto sull’ottimo turno di battuta di Grottoli e coach Mosca chiama timeout (11-8). Napoli difende l’impossibile ma gli attacchi di Mellano e Cavasin, prima del lungolinea di Mazzone, consentono di accorciare le distanze (13-11). Dopo l’ottima ricezione di Donati, arriva il muro di Mazzone e la successiva diagonale dello stesso schiacciatore romano che riporta Aurispa Dfv sul -1 (14-13). Si lotta su ogni pallone: alle diagonali di Mazzone e Cavasin, ben serviti da Bernardis, segue l’attacco dal centro di Mellano che convince coach Mosca a chiedere il tempo tecnico (17-18). Punteggio in bilico e si procede punto a punto: Bernardis attacca di seconda, poi Mazzone con un pallonetto risponde alla diagonale di Ferri. Dopo il monster block di Grottoli è ancora Napoli a spingere e il tentativo di rimonta dei salentini si interrompe sull’errore in ricezione di Mazzone che regala una freeball agli avversari (25-22).

L’ace di Mazzone a inizio quarto set prova ad essere di buon auspicio e i successivi attacchi di Mellano e Grottoli mantengono i salentini sul +1 (5-6). Aurispa Dfv spinge sull’acceleratore e prima Orto e poi Mazzone regalano altri punti preziosi e un discreto vantaggio che convince coach Mosca a chiedere timeout (6-9). I salentini si esaltano e, dopo due ottime difese di Donati, trovano altri punti con Cavasin e Mazzone consentendo di dilagare (6-14). Altro tempo tecnico per coach Mosca, utile stavolta per accorciare le distanze, grazie a un ottimo turno di battuta di Lanciani (10-15). Zornetta rientra in campo al posto di Cavasin: il primo tempo di Mellano e il muro di Grottoli, oltre agli errori in battuta di Napoli, consentono ai salentini di ripristinare il +7 (20-13). Finale sul velluto per Aurispa Dfv: Orto, Grottoli e Mazzone portano i punti decisivi per la conquista del set (16-25).

Grottoli e Mazzone aprono il tiebreak, ma Starace, Ferri e compagni rispondono per le rime e guadagnano un cospicuo vantaggio (5-2). Mazzone accorcia le distanze ma i partenopei si mantengono avanti al cambio campo (8-6). I partenopei alzano il muro e coach Ambrosio chiede timeout (9-6). Palleggio smarcante di Bernardis e diagonale potente di Orto ma Napoli non si lascia avvicinare (11-8). Break di Aurispa Dfv e sul -1 arriva il timoeut di coach Mosca. Mazzone trova il pari, poi si procede punto a punto sino ai vantaggi quando, a decidere il match, è proprio lo schiacciatore romano con un ace strepitoso (15-17).

IL TABELLINO

Gaia Energy Napoli – Aurispa Dfv 2-3

(25-21; 22-25; 25-22; 16-25; 15-17).

Gaia Energy Napoli: Saccone, Di Donato, Starace 6, Russo 9, Piazza 3, Ferri 26, Ardito, Lanciani 7, Scita 8, Romano 1, Volpe, Darmois 10. All Mosca.

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 30, Federico Tommasi, Francesco Bernardis 2, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 8, Alberto Cavasin 9, Edoardo Murabito, Simone Orto 13, Luciano Zornetta 11, Daniele Mellano 13, Riccardo Quarta, Luigi Corciulo. All. Giuseppe Ambrosio.

Arbitri: Villano, Di Lorenzo.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 9): Molfetta-SG Terzigno 3-1, Uni Bari-D&F Caffè 3-1, Marcianise-Valdiano 0-3, Bisignano-Casoria 0-3, Casarano-Leverano 3-1, Praia-San Vito Mesagne 0-3, Pag Taviano-Termoli 3-1.

CLASSIFICA: Pag Taviano 27 – Molfetta 24 – Valdiano 19 – Uni Bari 18 – D&F Caffè 17 – San Vito Mesagne 16 – Casoria, Casarano 14 – Leverano 10 – SG Terzigno, Marcianise 9 – Termoli 8 – Praia 3 – Bisignano 1.

PROSSIMO TURNO (13-14/12): Molfetta-Uni Bari, D&F Caffè-Casarano, Valdiano-Praia, SG Terzigno-Bisignano, San Vito Mesagne-Leverano, Casoria-Pag Taviano, Termoli-Marcianise.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 9): Monopoli-Faam Matese 3-1, Monteroni-Napoli 3-1, Volare BN-Nardò 0-3, Bari-Isernia 0-3, Arabona-Cerignola 3-0, Pescara-Salerno 1-3, Fiamma Torrese-Capurso 1-3.

CLASSIFICA: Nardò 24 – Arabona, Isernia 21 – Monteroni 19 – Capurso 18 – Salerno 17 – Cerignola 16 – Faam Matese, Monopoli 12 – Bari 9 – Napoli 7 – Volare BN 6 – Fiamma Torrese 4 – Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (13-14/12): Monopoli-Monteroni, Napoli-Arabona, Nardò-Pescara, Faam Matese-Bari, Salerno-Cerignola, Isernia-Fiamma Torrese, Capurso-Volare BN.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – E’ andata a finire proprio come avevamo immaginato alla vigilia: la trasferta di Benevento non tradisce le aspettative, bastava guardare il curriculum della squadra campana per capire che, a dispetto della classifica deficitaria, le sannite sono una formazione insidiosa che non molla mai.

I NUMERI – 22-25 al primo, 24-26 al secondo e 21-25 i punteggi parziali dei set, i quali regalano alla Dream Volley Nardò uno 0-3 che rappresenta il settimo successo di fila per le ragazze allenate da Cristina Laudisa. Il primo parziale è il più agevole per le granata: sempre avanti di almeno tre punti, giocano in relativa scioltezza; ma già a partire dal secondo, la squadra di casa allenata da coach Franzese rinviene sempre nei momenti di difficoltà: cruciale il break patito dalle granata, che passano da un sostanziale dominio iniziale (6-12) ad un micidiale 18-15. E’ il momento topico del set, ma, diremmo, dell’intera gara. La partita appassiona proprio tutti e registra decine di visualizzazioni (in media tra 60 e 70) sulla Live-Cam messa a disposizione dal profilo Facebook della Dream. Martina Gorgoni e compagne, da lì in avanti, procedono un po’ come la connessione: a scatti. Break e contro-break si susseguono incessanti, fino alla fine di un set deciso da una perentoria schiacciata di Sara Della Corte, che ci regala un sontuoso 26°, decisivo punto set! L’ultima frazione scivola sulla stessa lunghezza d’onda delle precedenti: le neretine spesso tentano la fuga in avanti, ma sono costantemente tallonate dalle beneventane, mai dome. Buona la ricezione del libero Mara Tamborino, che al tabellino registra un lusinghiero 63%, su ben 38 palloni giocati; anche Della Corte e Gorgoni ricevono bene (rispettivamente 64% e 50%); un attacco non sempre a punto, grazie anche all’arcigna difesa sannita, ma dal quale emergono gli scores della capitana Gorgoni (10), di Sara Della Corte e Siria Tarantino, quest’ultima spesso efficace anche a muro; e la provvidenziale efficacia di una sempre più straordinaria Silvia Antonaci (6 punti pesanti anche per lei): quando serve, lei c’è! Esattamente come la Zaccaria: l’apporto di Alessandra viene centellinato dalla coach, ma la giovane schiacciatrice si fa trovare sempre pronta e questo dimostra che la Dream può contare su una panchina di qualità dalla quale, siamo certi, con pazienza emergeranno altri profili di assoluto valore; menzione a parte per la Halla, che con i suoi 22 centri si conferma cecchino spietato.

LE INTERVISTE – “Abbiamo disputato una buona partita” – ci dice a caldo il Team Manager Demelza Sanasi, sempre in panchina al fianco delle ragazze, pochi minuti dopo la fine del match – “Abbiamo sofferto in alcuni frangenti, però, come una grande squadra sa fare, nei momenti cruciali viene fuori e chiude la partita. Quindi 3 punti e via! Torniamo a casa e pensiamo alla sfida di domenica prossima”.

Continuità e convinzione nei propri mezzi: sono queste le caratteristiche che chiediamo a questo gruppo da tempo e, numeri alla mano, possiamo dire di ritenerci fin qui soddisfatti dei risultati raggiunti. Raggiungiamo a fine gara una delle protagoniste della vittoria granata, la giovanissima Sara Della Corte, che ci racconta il punto di vista di chi è sceso in campo: “È stata una partita davvero impegnativa da gestire: un campo difficile e una squadra imprevedibile. Abbiamo sofferto diversi cali di attenzione, da cui molti errori superflui. Però non ci siamo piegate alla tensione dei momenti difficili, anzi l’abbiamo gestita e siamo state in grado di rimanere sul pezzo, punto dopo punto. Nonostante la prestazione altalenante non ci siamo mai mostrate arrendevoli e ci siamo aiutate l’una con l’altra, rialzandoci forti e unite. E se oggi il gioco non è sempre stato fluido, abbiamo comunque dimostrato che quando restiamo compatte e lucide sappiamo trasformare ogni difficoltà in un’occasione. È da queste prove che si costruisce la nostra crescita” – conclude la giovane promessa della pallavolo granata, protagonista finora di una stagione esaltante– “ed è da queste gare “imperfette” che impariamo quanto approcciare in modo positivo, da subito, sia fondamentale per continuare a puntare in alto.” “La squadra ha confermato solidità e maturità tattica in una trasferta insidiosa” – gli fa eco ai nostri microfoni Marco Malecore, Assistant Coach Dream– “Abbiamo sofferto un paio di rotazioni, ma ne siamo sempre usciti con personalità. L’attacco ha mostrato qualche sbavatura, pur mantenendo buona continuità nei momenti chiave, mentre muro e difesa hanno concesso poco, costringendo Benevento a soluzioni forzate. I finali di set sono stati gestiti con lucidità, segnale della consapevolezza di un gruppo che sa quando accelerare e come farlo. Una prestazione complessivamente ordinata, specchio di una squadra capace di adattarsi con intelligenza alle diverse situazioni. È una vittoria che si inserisce in un percorso di crescita costante, in cui stiamo imparando a gestire anche le giornate meno lineari” – continua il giovane tecnico granata– “Benevento ha confermato di essere un avversario organizzato e combattivo, capace di mettere in difficoltà molte squadre nel prosieguo del campionato. Ora ci attende la gara con Pescara, un appuntamento da approcciare con serietà e ordine, per dare continuità a quanto di buono fatto finora”. Chiudiamo il conto degli interventi da bordo campo a fine gara con le parole del DS Gianni Dell’Anna: Vittoria fondamentale per noi, ottenuta sul campo di Benevento. Sulla carta, la partita poteva sembrare facile, ma la realtà ci ha mostrato che ogni incontro ha una storia a sé. Non è stata una prestazione brillante come avremmo voluto, ma nei momenti cruciali dei set è venuto fuori il carattere delle ragazze, la loro determinazione e la voglia di non mollare. È stato proprio in questi momenti che abbiamo visto la loro fame di vittoria e il desiderio di portare a casa il risultato pieno, che ci permette di mantenere il primato in classifica. Un primato che, a mio avviso, è assolutamente meritato in questa fase del campionato, e che dimostra quanto la squadra stia crescendo e lavorando duramente”.

Prossimo appuntamento con il Girone I del campionato di B2 di Volley femminile domenica prossima, 14 dicembre, al Pala “Andrea Pasca”, dove verrà a farci visita la Sirdeco Pescara, fanalino di coda. Sarà una gara delicata, alla quale, com’è facile intuire, Nardò dovrà dedicare energie soprattutto mentali.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 9): NV Torre-Surbo 3-0, CDM Astra Volley-MSP Galatina 3-0, Lecce-Monopoli 3-0, CDM Cutrofiano-Melendugno Calimera 3-0, Oria-San Cassiano 3-0, F. Taviano-Trepuzzi 03.

CLASSIFICA: Oria, San Cassiano 23 – CDM Cutrofiano 21 – Trepuzzi 19 – Aurora Brindisi 16 – NV Torre 14 – CDM Astra Volley 12 – Lecce 10 – Surbo 9 – FV Taviano 7 – MSP Galatina 5 – Melendugno Calimera 3 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (13-14/12): CDM Astra Volley-Surbo, MSP Galatina-Oria, NV Torre-FV Taviano, Melendugno Calimera-Aurora Brindisi, Trepuzzi-Lecce, San Cassiano-CDM Cutrofiano.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 9): Vibrotek-Parabita 3-0, Fasano-Lecce 0-3, PSA Matera-SB Galatina 3-2, Frascolla-San Pancrazio 0-3, Mottola-Grottaglie 2-3.

CLASSIFICA: Tricase, Vibrotek 20 – Lecce 19 – Fasano 18 – SB Galatina 14 – PSA Matera 13 – San PAncrazio 11 – Grottaglie, Parabita 8 – Mottola 4 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (13-14/12): V. Tricase-Frascolla, Lecce-Grottaglie, SB Galatina-Parabita, San Pancrazio-Vibrotek, Mottola-PSA Matera.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 9): Noci-Ostuni 3-0, Spike Volley-SS Annunziata 0-3, Putignano-PSA Matera 3-1, Sant’Elia-Santeramo 3-0, Massafra-Mesagne 0-3, Talsano-V. Matera 2-3.

CLASSIFICA: Mesagne, Uisp Putignano 23 – Noci, Sant’Elia 20 – PSA Matera 18 – Massafra 16 – Volley Matera 14 – SS Annunziata 12 – Santeramo 9 – Talsano 4 – Spike 3 – Ostuni 0.

PROSSIMO TURNO (13-14/12): Ostuni-Uisp Putignano, Noci-Massafra, PSA Matera-Talsano, Santeramo-SS Annunziata, Mesagne-Spike Volley, Matera-Sant’Elia.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 9): Monteroni-Sport & Friends 3-0, Parabita-V. Tricase oggi, RV Ugento-Bee Lecce 1-3, CDM Cutrofiano-Spongano 3-0, Aradeo-Melendugno Calimera 3-0.

CLASSIFICA: Cdm Cutrofiano 22 – Copertino 20 – Spongano 18 – Bee Lecce 17 – Vera Monteroni 15 – RV Ugento 14 – Aradeo 12 – Sport & Friends 10 – Melendugno Calimera 3 – STV Tricase 1 – O. Parabita 0.

PROSSIMO TURNO (13-14/12): Sport & Friends-RV Ugento, Vera Monteroni-CDM Cutrofiano, Bee Lecce-Aradeo, Spongano-Parabita, Melendugno Calimera-Copertino.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 9): Tiger Squinzano-Avetrana 3-2, Falchi Ugento-STV Tricase 3-0, Materdomini-Castellana 0-3, SBV Galatina-Massafra 3-0, Ruffano-San Vito 3-2.

CLASSIFICA: Massafra 19 – Falchi Ugento, SBV Galatina 17 – GS Ugento 16 – Castellana 14 – San Vito 13 – Tiger Squinzano 11 – Vis Squinzano 10 – Ruffano 8 – Avetrana, Materdomini 5 – STV Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (13/12): Avetrana-Falchi Ugento, STV Tricase-SBV Galatina, Tiger Squinzano-Ruffano, Castellana-Vis Squinzano, Massafra-Materdomini.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 3): Melendugno Calimera-Nardò 0-3, Monteroni-Valecaracuta Lecce 3-1, Trepuzzi-Wesport 2-3, Brindisi-GVP Corvino 3-2, Vis Squinzano-Lecce 3-0.

CLASSIFICA: Vis Squinzano, LC Monteroni 9 – Assi Brindisi 8 – HVP Corvino, trepuzzi 7 – DV Nardò 3 – Wesport 2 – Valecaracuta Lecce, Melendugno Calimera, Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (11-14/12): DV Nardò-Assi Brindisi, Valecaracuta Lecce-Melendugno Calimera, Wesport-Monteroni, GVP Coervino-Vis Squinzano, Lecce-Trepuzzi.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 5): Alliste-AR Maglie 3-0, CDM Astra Volley-Victor Volley 3-2, Otranto-Supersano 2-3, San Cassiano-Flyarmida 3-1, CDM Cutrofiano-Ruffano 3-0.

CLASSIFICA: Alliste 14 – San Cassiano 11 – Victro Volley 10 – Supersano 8 – CDM Cutrofiano, Otranto 7 – MB Ruffano 6 – CDM Astra Volley 5 – V, Tricase, AR Maglie 3 – Flyarmida 1.

PROSSIMO TURNO (13-14/12): CDM Cutrofiano-AR Maglie, VV Vita-Alliste, Supersano-CDM Astra Volley, Flyarmida-V. Tricase, MB Ruffano-San Cassiano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 3): V. Specchia-Nardò 3-2, Brundisium-GVP Corvino oggi, Lecce-LNV Maglie 3-0, Veglie-Meraki 3-2.

CLASSIFICA: Meraki 7 – EV Veglie 6 – Lecce, Nardò 5 – Specchia, LNV MAglie 4 – GVP Corvino 2 – Brundisium, PVK 0.

PROSSIMO TURNO (13-14/12): EV Veglie-LNV Maglie, Nardò-PVK, BVP Corvino-Specchia, Meraki-Lecce.

—

