foto: S. Stefanìph: Masini/Deepbluemedia
NUOTO – È oro per il salentino Stefanì agli Europei di Lublino in vasca corta
Medaglia d’oro acciuffata all’ultima gara per il salentino Simone Stefanì ai recenti Europei di nuoto in vasca corta che si sono chiusi ieri a Lublino (Polonia).
Il nuotatore salentino classe 2000, nativo di Maglie e originario di Castrignano de’ Greci, ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4×50 mista, ultima gara della kermesse, insieme ai suoi compagni Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo e Leonardo Deplano. Sul podio, l’Italia ha preceduto Francia e Spagna chiudendo col tempo di 1’30″49. Stefanì è tesserato per la Time Limit Caserta e per le Fiamme Oro, guidato dal tecnico Andrea Sabino, ma è cresciuto nella società magliese della Fimco Sport, con i tecnici Giovanni Gigante e Gianni Martina.
Ottima la spedizione azzurra: l’Italia chiude in testa al medagliere con nove ori, cinque argenti e sei bronzi.