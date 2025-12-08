PROMOZIONE/B – Tutti i tabellini della 14ª giornata

Promozione pugliese girone B: i tabellini della 14esima giornata.

TERRE DI ACAYA E ROCA-OSTUNI 0-0

TERRE DI ACAYA E ROCA: Franco, Conte, Raffin, Maraschio (40′ st Porpora), Rutigliano, Cisternino, Rizzo (47′ st Diop), Garcia, Baclet, Piccinno (24′ st Almeyra), Espindola. All. Greco.

OSTUNI: Cocozza, Kola, Tamburrano, Narducci (8′ st Carlucci), Gomez, Semeraro, Bari, Lettieri (23′ st De Pasquale), Sowe (18′ st Santoro), Balanda (29′ st Convertino), Thiam. All. Bruni.

ARBITRO: De Candia di Molfetta.

NOTE: espulsi al 34′ pt Baclet (T) per gioco violento; al 12′ st Greco (all. T).

—

CAROVIGNO-SQUINZANO 2-3

RETI: 18′ pt Ancora (S), 37′ pt Quarta (S), 43′ pt Perrone M. (C), 4′ st rig. Cocciolo (S), 9′ st Di Giulio (C)

CAROVIGNO: Cervellera G., Caramia (1′ st Donia), De Martino (1′ st Albano), Perrone A. (20′ st Venere), Kidiera, Scoditti (1′ st Cervellera R.), Perrone M., Petracca, Turco F. (1′ st Turco M.), Lombardi, Di Giulio. All. Di Serio.

SQUINZANO: Partal, Iaia, Nobile (5′ st Indirli), Fruci, Greco, Brue, Cocciolo, Gueye, Poleti (12′ st Libertini), Ancora, Quarta (39′ st Nuzzo). All. Politi.

ARBITRO: Valente di Bari.

—

MESAGNE-ARBORIS BELLI 1-0

RETI: 29′ st De Carlo

MESAGNE: Colapietro, Ndiaye, Diop, Gningue M., Gningue L. (27′ st Taveri), Ndiaye Am., D’Amanzo (22′ st Perrino), Ndom, De Carlo (29′ st Ribezzi), Manta Ale. (23′ st Fatty), Manta And. (13′ st Mbaki). All. Funaro.

ARBORIS BELLI: Schina, Terrafino, Amodio, Urrutia (1′ st Di Lonardo), Manfredi, Avella, Longo, Greco (27′ st Pascali), Torrisi, Moretti, Raia. All. Calicchio.

ARBITRO: Celi di Bari.

—

LEVERANO-MANDURIA 0-2

RETI: 32′ pt De MItri, 21′ st Siverio

LEVERANO: Bardoscia, Manca (19′ st Di Mastrogiovanni), Giannotti, De Luca (33′ st Valentino), De Pascalis, De Carlo, Sanyang, Spedicato (40′ st Vaschetto), Alemanni, Laena, Mancarella (19′ st Magoia). All. Lentini.

MANDURIA: Passaseo, Stranieri, Solimeno, Zizzi, Donno, De Mitri, Caputo, Romano, Paternello (10′ st Bianco), Siverio, Cilenti. All. Tartaglia.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

TAVIANO-GINOSA 4-3

RETI: 2′ pt Molina (G), 22′ pt e 28′ st Verri (T), 34′ pt Fede (G), 40′ pt Portaccio (T), 3′ st Telesca (G), 49′ st Aranda (T)

TAVIANO: Strafella, Spinelli, Carrozza, Liquori, Aranda, Portaccio, Coppola (15′ st Levanto), Savino (15′ st Hoxha), Cavalera (15′ st Palma), Fornaro (15′ st Castrì), Verri (45′ st Spennato). All. Costantini.

GINOSA: Randino, Pietricola (1′ st Casucci), Fede, Sernia (34′ st Faccini), Ventura, Cimmarusti, Coronese M., Telesca, Viana, Panzarea, Molina (34′ st Sergio). All. Delle Foglie.

ARBITRO: Reale di Lecce.

NOTE: espulso al 20′ st Strafella (T).

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Grande festa al “San Giuseppe” che esulta dopo una partita ricca di colpi di scena. Va dato onore al Ginosa, per tre volte passato in vantaggio e per tre volte raggiunto e poi superato sul filo di lana. Ospiti avanti già al 2’ con un colpo di testa di Molina. Replica giallorossa al 4’, traversa di Verri e il Ginosa si salva. Gioia ancora strozzata per la squadra locale al 14’ quando l’arbitro annulla per fuorigioco un gol di Cavalera. Al 22’ però la squadra di Costantini trova il pari: assist di Aranda, preciso destro a giro di Verri ed è 1-1. Dopo la mezzora i tarantini ritornano in vantaggio con un mancino di Fede che non lascia scampo a Strafella. Festa che dura poco per gli ospiti: al 40’ Portaccio sfrutta un assist di Fornaro e firma il 2-2. Il copione della gara si ripete al 3’ della ripresa: Ginosa in vantaggio, gol di Telesca, 2-3. Taviano in dieci dal 20’ per l’espulsione del suo portiere Strafella ma ancora in gol al 28’: assist di Castrì e doppietta per Verri, è 3-3. Nel finale sale sugli scudi Santiago Aranda: al 32’ salva un gol fatto con un salvataggio sulla linea e al quarto di recupero colpisce di testa in maniera impeccabile un pallone proveniente dai piedi di Castrì che vale il 4-3 finale.

—

R. PUTIGNANO-BAGNOLO 4-3

RETI: 24′ pt Novelli (P), 43′ pt Daugenti (P), 8′ st Colucci (P), 10′ st Campa (B), 13′ st e 36′ st Tourè (B), 45′ st Calio D. (P)

R. PUTIGNANO: Loliva, Taddeo (10′ st Calio F.), Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro (22′ st Calio D.), Laera (1′ st Casulli), Daugenti (10′ st Di Casola), Novelli (1′ st Daddato), Colucci. All. Messina.

BAGNOLO: Provenzano, Campa, Alessandrì, Mariano, Angelini, Mastria, Chiri, De Luca, Afrune (10′ st Salvatore), Diop, Tourè. All. Clementi.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

—

V. LOCOROTONDO-COPERTINO 1-0

RETI: 2′ pt Natale R.

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Colulcci, Laguardia, Prete, Savoia, Lacirignola,Natale J. (20′ st Recchia), Neglia, Romanazzo (32′ st Quazzico), Mastronardi (50′ st Pentassuglia), Natale R. (40′ st Galeone). All. Calabretto.

COPERTINO: Margiotta, Faggiano, Della Bona, Bruno, Stella (20′ st Nestola), Leo, Ciccarese D., Mazzotta, Quarta, Franco, Taurino. All. Ciccarese M.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

V. MATINO-SAVA 1-1

RETI: 4′ pt Spataro (S), 10′ pt Garcia (M)

V. MATINO: Cherillo, Schirosi, Pinto, Giannuzzi, Pino, De Lorenzis (10′ st Rutigliano), Marrocco, De Vito, Maniglio, Garcia, Seclì. All. Mauro.

SAVA: Bernardi, Gatto, Neris, Richella, Fabiano, Cicala, Spataro, Lippo (17′ st Lomartire), Mirizzi, Vapore, Panico. All. Malacari.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

—

TREPUZZI-TRICASE 0-5

RETI: 39′ pt Amico, 49′ pt e 40′ st Ruibal, 12′ st De Giorgi, 21′ st Manisi

TREPUZZI: Chesanovsky, Fraschetta, Durante, Renna, Brindisino, Kroba, Lorenzo, Scardia (10′ st Giannuzzi), Serenelli, Iaia, Agui. All. Epifani.

TRICASE: Esposito, Puzzovio, Maiolo, Caracciolo, Moretto, Cavalieri (35′ pt Amico), Desiderato, Vatavu, De Giorgi, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

ARBITRO: Centorame di Bari.