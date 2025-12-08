ECCELLENZA – Tutti i tabellini della 18ª giornata

I tabellini della 18esima giornata di Eccellenza pugliese.

BRILLA CAMPI-NOVOLI 0-3

RETI: 34′ pt Ferreira, 22′ st aut. Giglio, 35′ st rig. Mancarella

BRILLA CAMPI: Alonso (20′ pt De Matteis), De Luca, Layus, Milessi, Caravaglio, Giglio (23′ st Flordelmundo), Calò, Dell’Atti (28′ st Raia), Cavaliere, Mariano, Cucci (28′ st Marti). All. Calabuig.

NOVOLI: Suma, Togora, Sorino, Maccarrone, Lobjanidze, De Blasi, Ferreira (46′ st Natale), Tarantino (1′ st Valzano), Parisi (13′ st Liccardi), Mancarella, Giacomazzoi (31′ st Quarta). All. Luperto.

ARBITRO: Albano di Taranto.

BITONTO-GALLIPOLI 1-1

RETI: 11′ pt Gonzalez (G), 23′ st Fracchiolla (B)

BITONTO: Cozzella, Catalano, Marchitelli (22′ st Chacon), Cutrone (43′ st Mazzilli), Dinielli, Cafarella (22′ st Fracchiolla), Napoli, Milella, Bozzi (41′ st Gagliardi), Palazzo, Demichele. All. Zinfollino.

GALLIPOLI: Menendez, Marzio, De Petris (25′ st Minnella), Vidal, Bonoha, Paglialunga (45′ st Carrozza), Camacho (45′ st Denkovski), Beitia, De Sousa, Gonzalez (35′ st Magalhaes), Molina (25′ st Fernandes). All. Salvadore.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

TARANTO-BRINDISI 0-0

TARANTO: Fallani, Delvino (11′ st Rizzo), Konate, Derosa, Corallini (19′ st Monetti), Di Paolantonio, Marino (11′ st Calabria), Hadziosmanovic (40′ st Vukoja), Loiodice, Losavio, Labianca. All. Panarelli.

BRINDISI: Antonino, Barrera, Gori, Bernaola (24′ st Scoppa), Lanzolla, Melillo (15′ st Mancarella), Alboni, Benvenga, Carpineti (15′ st Sanchez), Burzio (35′ st Scaringella), Saraniti (40′ st Ferrari). All. Ciullo.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

ACQUAVIVA-FOGGIA INCEDIT 2-0

RETI: 28′ pt Ferrante, 37′ st Garcia

ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato M. (40′ pt Angelini), Carucci (31′ st Asselti), Lenoci (11′ st Fucci), Colaci, Taal, Guglielmi, ferrante, Garcia (40′ st Fortunato A.), Girardi (30′ st Cosmo), Pucinelli. All. Solidoro.

FOGGIA INCEDIT: Sciretta, Rubino, Delle Noci, Stele, Forziati, Joof, Coco, Ambrosino (34′ st Kamara), Suriano, Dembele, Siclari. All. La Salandra.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

VIRTUS MOLA-SPINAZZOLA 1-1

RETI: 10′ pt Ingredda (S), 31′ st rig. Lorusso (M)

VIRTUS MOLA: Colonna, Athie (22′ st De Giosa), Daniele, Ungredda, Natuzzi, Caradonna (20′ st Anaclerio), Pignataro, Faye (11′ st Quarta), Capibianco, Massari, Lorusso. All. Doudou.

SPINAZZOLA: Liso, Gabriele (15′ st Dipierro), Santoro, Stefanini (32′ st Colonna), Ripanto, Pizzi, Silvestri (33′ st Ousfar), Ricchiuti, Ferrero (15′ st Losapio), Bonanno, Ingredda. All. Di Domenico.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

UGENTO-RACALE 2-1

RETI: 27’ pt rig. Pirretti (R), 46’ pt Beceiro (U), 26’ st Boglic (U)

UGENTO: Maggi, Marchionna, Dias, Regner (44’ st Lollo), Macias, Martinez, Rivadero (5’ st Albin Gomez), Urbano, Beceiro, Carrozzo J. (44’ st Pettorossi), Boglic. All. Manco.

RACALE: Colazo, My, Corvaglia (18’ st Massimi), Pirretti, Galan, Sarmiento, De Vito, Perez, Schirosi (39’ st De Donno), Arias, Ria Nzuzi (18’ st Abatelillo). All. Sportillo.

ARBITRO: Delfino di Roma 1.

NOTE: espulso Urbano (U) al 37’ pt.

(US Ugento Calcio) – L’Ugento ribalta il Racale e risale in classifica. Finisce 2-1 per i locali, ai quali fa bene la cura Manco ai giallorossi salentini: due vittorie in altrettante gare e la possibilità ora di guardare con rinnovata fiducia al futuro. Qualità, intensità e cuore nella partita di capitan Emma Martinez e compagni, costretti a giocare per oltre un’ora in inferiorità numerica.

Dopo un avvio di partita senza particolari sussulti, il match si accende al minuto 13 con lo spunto sulla sinistra di De Vito, pallone al centro per il colpo di testa di Schirosi che non trova la porta. Il match si sblocca al 27 a causa di una topica clamorosa dell’arbitro che regala un calcio di rigore inesistente agli ospiti per un tocco di mano di Martinez abbondantemente fuori dall’area di rigore. Dal dischetto va Pirretti che non sbaglia. L’Ugento accusa il colpo e rischia di capitolare ancora al 34’, ma sulla ripartenza è Jason Carrozzo ad accendere i locali con un destro potente che sibila la traversa. Già ammonito, Pirretti colpisce con una gomitata Urbano, il direttore di gara lascia correre. È più fiscale poco dopo con il numero otto di casa, mandato sotto gli spogliatoi dopo il contatto con un avversario in area racalina. Il finire di prima frazione è tutto di marca giallorossa. Al 41’ il solito Carrozzo va vicino al bersaglio grosso con un calcio di punizione deviato in angolo dalla barriera. Il pareggio meritato arriva al primo minuto di recupero. Marchionna disegna un cross preciso da destra, il colpo di testa schiacciato di Beceiro non lascia scampo al portiere.

La ripresa è un monologo dell’Ugento, nonostante un effettivo in meno sul terreno di gioco. Il centrocampo orchestrato da Regner e irrobustito dall’ingresso di Albin Gomez disegna calcio, il Racale è spesso in difficoltà. La frazione è aperta dalla sventola dal limite proprio di Albin, la sfera scappa poco lontano dal montante. Le trame dei padroni di casa lasciano il segno, ma a decidere la contesa è il calcio piazzato di Bautista Boglic. Corre il minuto 26 e il mancino argentino trova una parabola che lascia di sale Colazo. Ugento in vantaggio e tifosi festanti in tribuna. Il Racale fa fatica a rendersi pericoloso, si segnala soltanto una girata sottomisura di Sarmiento. L’undici di Manco controlla senza particolari patemi e manca in un paio di azioni l’occasione di chiudere la contesa. Sino al fischio di chiusura dell’arbitro, il risultato non cambia più. Sono 22 i punti messe in cascina dall’Ugento, che domenica chiude il girone di andata con la trasferta a Novoli

UC BISCEGLIE-POLIMNIA 3-0

RETI: 2′ pt rig. e 42′ pt Zinetti, 36′ pt Ramos

UC BISCEGLIE: Lullo, Soldani, D’Elia (9′ st De Blasio), Diomande (18′ st Ngom), Cappellari, Bocchino, Loseto, Saani, Ramos (23′ st Bonicelli), Zinetti, Bufi. All. Rumma.

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati (10′ st Buonsante), Divittorio, Nacci, Bottari, Rapio, Zaccaria, Marasciulo, Romano (23′ st Carminati), Mercurio, Buonamico (35′ st Anaclerio). All. Mancini.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

CANOSA-BISCEGLIE 3-1

RETI: 18′ pt Strambelli (C), 23′ st Lamacchia (C), 40′ st Iagulli (C), 42′ st Amoroso (B)

CANOSA: Massari (10′ st Tarolli), De Go, Telera, Lamacchia, Lanzone (10′ st Belladonna), Cafagna (36′ st Barrasso), Iagulli, Farinola, Strambelli, Croce (47′ st Gomes), Caputo (45′ st Di Piazza). All. De Candia.

BISCEGLIE: Centonze, Di Fulvio, Cifarelli (20′ st Mbodji), Castro (10′ st Citro), Visani, Martino, Taccogna (36′ st Traorè), Martinez, Lopez (25′ st Maffei), Lavopa, Sene (10′ st Amoroso). All. Di Meo.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

GALATINA-TAURISANO 1-0

RETI: 6′ st Macrì

GALATINA: Caroppo, Vergara, Vigliotti, Monteduro, Mengoli, Arnesano, Macrì, Dell’Anna, Candido (47′ st Giglio), Martano (45′ st Matos), Musso. All. Longo.

TAURISANO: Rollo, Romano, Bello, De Vasconcelos, Cabrera, Solidoro, D’Ettorre (20′ st Perdicchia), Maiolo, Mingiano, Ponzo (28′ st Quarta), Caruso. All. Oliva.

ARBITRO: Gini di Vicenza.

TOMA MAGLIE-MASSAFRA 3-0

RETI: 20′ pt e 28′ st Oltremarini, 1′ st Amato

TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Amato, Alfarano, Mutisi, Negro, Martina (22′ st Giannuzzi), Fernandez (44′ st De Iaco), Oltremarini (33′ st Urso), Duarte (4′ st Castellaneta). All. Giuliatto.

MASSAFRA: LAcirignola, Martino (37′ st Mazzarano), Secondo (23′ st Gramegna), D’Arcante, Chiochia, Tinelli (8′ st Tursi), D’Andria, Nazzaretto (39′ st Semeraro), Morisco, Palmisano, Pentimone. All. Marasciulo.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

(Us Toma Maglie, Cristina Mariano) – La Toma Maglie di capitan Ongania e compagni ritrova la via della vittoria tra le mura amiche del Tamborino Frisari. La squadra di Alberto Giuliatto ospita il Massafra di Giacomo Marasciulo in uno scontro diretto che vale tre punti importantissimi. Finisce 3-0 grazie alla doppietta di Oltremarini e alla prima marcatura di Amato.



Nel primo tempo parte forte il Massafra, andando vicino alla rete con D’Andria nei primissimi secondi. L’approccio dei giallorossi ospiti è dunque imperioso, ma la retroguardia di casa tiene bene. La Toma si fa vedere in avanti al 7’ su un calcio di punizione su cui, però, non riesce a concretizzare. Il Massafra riprova a partire ma Tecci si rifugia in angolo.



Col passare dei minuti è la Toma che prende in mano il pallino del gioco, ma riesce però a impensierire solo con i calci piazzati. Al 14’ brividi per i padroni di casa che subiscono un gol, ma il direttore di gara chiama il fuorigioco. Il Massafra vorrebbe approfittare degli errori degli avversari ma non riesce a concretizzare. Al 20’ l’inerzia del match cambia: la Toma Maglie passa in vantaggio grazie a Oltremarini che, dopo essersi imbucato in area dalla trequarti mancina, indovina l’esterno che supera Lacirignola.



Il Massafra reagisce provando ad approfittare di un calcio di punizione sulla trequarti, ma la difesa di casa riesce a difendere bene e a costringere gli avversari al fallo laterale. Dopo le fiammate del Massafra, la Toma si riaffaccia in avanti cercando il raddoppio. Oltremarini e Fernandez i più attivi nella zona d’attacco e proprio dai piedi del 10 arriva un tentativo che si spegne troppo alto. Pochi secondi più tardi è ancora Oltremarini ad andare vicino al raddoppio: Alfarano recupera palla sull’out di sinistra e mette al centro. Il numero undici calcia a botta sicura, ma il pallone sfiora il palo terminando sul fondo.



Nel finale ci prova il Massafra ma la difesa di Ongania e soci chiude bene. Sul filo del duplice fischio ancora Fernandez pericoloso direttamente da calcio di punizione dalla lunga distanza. Pallone verso la porta, Lacirignola riesce a parare sulla linea.

Nella ripresa si inizia con lo stesso leitmotiv della prima frazione: gioco a centrocampo e a ritmi alti. Il Maglie, però, nel giro di 3 minuti trova il raddoppio con Amato. Il difensore trova l’incornata giusta sugli sviluppi di un calcio di punizione. La reazione tarantina non tarda e all’11 arriva un tentativo dalla lunga distanza. Il tiro si abbassa improvvisamente, ma non abbastanza da inquadrare lo specchio di porta.

Sicuro del doppio vantaggio, l’undici di Giuliatto pensa a tenere il risultato più che a offendere e lasciare eventuale spazio agli avversari. Proprio da dietro, al 27’ arriva la palla del 3-0. Dalle retrovie a Fernandez che lancia sulla corsa Oltremarini. Scatto dell’11 verso la porta avversaria, Lacirignola in uscita bassa viene saltato e l’attaccante gallipolino trova la via del gol toccando appena il pallone.



Galvanizzato dal gol, il Maglie riesce a costruire nuove azioni da gol. Al 28’ Azione lunga partita da Fernandez, passaggio per vie centrali e pallone per Tecci, che con un cross morbido serve Castellaneta dall’altra parte. Lacirignola stavolta non si fa sorprendere. Dalla distanza ci prova anche Fernandez con un tiro che si spegne oltre la traversa. Il Massafra nonostante i tentativi di offendere gli avversari e sporcare la porta di Catelli, non riesce a trovare la via del gol.



La Toma Maglie, dunque, torna alla vittoria in casa con un tris che convince i tifosi.