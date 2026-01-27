BASKET C/m – Monteroni fa festa nel derby, Nardò perde terreno da Lecce

La quindicesima giornata consegna all’A9 Basket Nardò una sconfitta pesante nel derby contro Monteroni, che si impone 79-65 e infligge il secondo stop stagionale ai granata. La gara resta in equilibrio nel primo quarto (16-17), ma nel secondo Monteroni cambia passo, trova ritmo e va all’intervallo avanti 40-37. Da quel momento Nardò fatica a rientrare davvero in partita.

Le difficoltà offensive pesano, soprattutto dal perimetro: l’11/39 dall’arco fotografa una serata complicata, senza continuità e con poche soluzioni fluide. Spicca però la prestazione di Lorenzo Baldasso, autore di 24 punti con sette triple, unico a mantenere costante pericolosità offensiva. Nel terzo periodo Monteroni allunga in modo deciso (25-13), gestisce con lucidità e nel finale colpisce in contropiede, chiudendo i conti.

La classifica ora vede Nardò seconda, con Lecce avanti di due punti. Non è un momento semplice, ma il campionato è ancora lungo. Il 1° febbraio, in casa contro Ceglie, c’è subito l’occasione per reagire e ripartire insieme al Pala Andrea Pasca.

(US A9 Nardò Basket)

IL TABELLINO

Monteroni-Nardò 79-65

(16-17, 36-41, 61-54)

Monteroni: Liepins 24, De Leo 20, Diomede 10, Labovic 10, ferraretti 9, Kimekwu 4, Flores 2, Liace 0, Usai 0, Martino 0, Chavdar ne, Sava ne. All. Curiale.

Nardò: Baldasso 24, Kebe 9, Tinto 8, Boev 8, Stonkus 6, Gramazio 4, Zustovich 6, Barel 0, Facciolà 0, Gigli 0, Montinaro ne, Francone ne. All. Battistini.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 3 rit.): LSB Lecce-Francavilla 94-66, MS Mesagne-Monopoli 51-67, Corato-Assi Brindisi 76-82, Monteroni-Nardò 79-65, Barletta-Molfetta 65-87, Ceglie-Cus Foggia 64-73.

CLASSIFICA: LSB Lecce 28 – Nardò 26 – NV Mesagne 22 – Monteroni 18 – Corato, Assi Brindisi 16 – Molfetta, Monopoli 14 – Ceglie 12 – Francavilla 10 – Cus Foggia 8 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (01/02): Assi Brindisi-Monteroni, Nardò-Ceglie, Francavilla-Barletta, Cus Foggia-MS Mesagne, NV Mesagne-LSB Lecce, Molfetta-Corato.