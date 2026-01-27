BASKET C/m – LSB Lecce inarrestabile, col Francavilla arriva la 14ª vittoria consecutiva

Nonostante l’assenza di capitan Mocavero, la Cce Lsb Lecce si sbarazza di Francavilla con un roboante 94-66 inanellando la 14esima vittoria consecutiva. I biancazzurri guidati da coach Daniele Michelutti hanno trionfato sabato scorso dinanzi al pubblico amico del Pala San Giuseppe da Copertino, in occasione della 16esima giornata del campionato maschile interregionale di serie C Girone N.

Tra le fila della formazione salentina sono andati in doppia cifra Guido, Tyrtyshnik, Cantagalli e Zalalis, quest’ultimo top scorer della gara con 25 punti a referto. Buone le prove anche di Pallara e Fracasso, autori rispettivamente di 9 e 8 punti.

Nei primi due quarti la gara è stata equilibrata e molto combattuta. I padroni di casa hanno chiuso la prima frazione avanti di 3 lunghezze e la seconda di 4 punti. Ma dopo la pausa lunga i locali hanno messo il turbo ipotecando la vittoria. Il terzo quarto si è rivelato ancora una volta un fattore determinante per gli uomini di Michelutti, che hanno chiuso il periodo sul +23.

Nella terza frazione i padroni di casa hanno concesso appena 10 punti a Francavilla dimostrandosi solidi e compatti in difesa e prolifici in fase realizzativa. Messa in banca la partita, nell’ultimo quarto i biancazzurri hanno dilagato allargando il gap nel punteggio. Nelle rotazioni coach Michelutti ha dato spazio anche agli under De Giovanni, Busetta e Petrachi, che hanno contribuito all’ennesima vittoria di un collettivo che sta funzionando a meraviglia. Con questo successo la Cce Lsb Lecce sale a quota 28 in classifica consolidando il primo posto.

“Sicuramente vincere aiuta a vincere perché i ragazzi assumono maggiore consapevolezza nei propri mezzi partita dopo partita – dichiara coach Michelutti a fine gara -. Siamo stati bravi a sopperire all’assenza importante di capitan Mocavero contro una squadra che soprattutto nei primi due quarti ci ha dato filo da torcere. Come già detto in altre occasioni – prosegue – in questo campionato non esistono partite facili. Quindi bisogna lavorare e tenere sempre la barra dritta per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai playoff, che rappresentano la fase cruciale della stagione. Non facciamo calcoli – conclude il tecnico friulano – perché siamo abituati a pensare ad una partita alla volta”.

Dopo l’ennesima vittoria casalinga, Cantagalli e compagni saranno impegnati domenica prossima in trasferta sul parquet della New Virtus Mesagne, con palla a due alle 18.30.

IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce – Francavilla 94-66

(20-17, 47-39, 72-49)

Cce Lsb Lecce: (Guido 18, Tyrtyshnik 15, De Giovanni 2, Fracasso 8, Pallara 9, Busetta, Cantagalli 13, F. Laudisa, Vidakovic 4, Petrachi, Zalalis 25. All. Michelutti.

Basket Francavilla 1963: Urso, Ghiggi 13, Shvets’ 13, Incalza, Digiacomo 9, Caricati 2, Bianco 8, Lisini 8, Madaro, Ruggiero, Eletto, Marinosci. All. Caforio.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 3 rit.): LSB Lecce-Francavilla 94-66, MS Mesagne-Monopoli 51-67, Corato-Assi Brindisi 76-82, Monteroni-Nardò 79-65, Barletta-Molfetta 65-87, Ceglie-Cus Foggia 64-73.

CLASSIFICA: LSB Lecce 28 – Nardò 26 – NV Mesagne 22 – Monteroni 18 – Corato, Assi Brindisi 16 – Molfetta, Monopoli 14 – Ceglie 12 – Francavilla 10 – Cus Foggia 8 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (01/02): Assi Brindisi-Monteroni, Nardò-Ceglie, Francavilla-Barletta, Cus Foggia-MS Mesagne, NV Mesagne-LSB Lecce, Molfetta-Corato.