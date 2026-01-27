VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione, Coppa Italia: risultati 25.01.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f

CLASSIFICA: Costa Volpino 40 – Trentino 34 – Melendugno 32 – Roma 31 – Messina, Marsala 18 – Concorezzo, Casalmaggiore 16 – Club Italia 14.

PROSSIMO TURNO Pool Promozione (01-02/02): Roma-Fasano, Talmassons-Messina, Costa Volpino-Altafratte, Valsabbina-Melendugno, Trentino-Busto Arsizio. Pool Retrocessione (01-02/02): Marsala-Altamura, Imola-Concorezzo, Offanengo-Club Italia, Casalmaggiore-Modena. Riposa Altino.

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 16): Siena-Pordenone 0-3, Taranto-Ravenna 3-2, Macerata-Pineto 3-0, Aversa-Fano 3-0, Portoviro-Cantù 3-1, Catania-Sorrento 3-2, Brescia-Lagonegro 2-3.

CLASSIFICA: Pordenone 38 – Pineto 34 – Ravenna, Aversa 32 – Brescia 31 – Lagonegro 27 – Macerata 24 – Sorrento 21 – Catania 20 – Fano, Siena 19 – Taranto 17 – Portoviro 14 – Cantù 8.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): Pordenone-Taranto, Pineto-Brescia, Ravenna-Aversa, Cantù-Siena, Fano-Catania, Lagonegro-Portoviro, Sorrento-Macerata.

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 16): Reggio Calabria-Modica 3-0, Castellana Grotte-Sabaudia 3-0, Gioia del Colle-Campobasso 3-0, Aurispa Lecce-GV Galatone 3-0, Napoli-Terni 2-3.

CLASSIFICA: Reggio Calabria 30 – Castellana Grotte 29 – Sabaudia, Gioia del Colle 21 – Campobasso 19 – Aurispa Lecce, Modica 18 – Terni, Galatone 9 – Napoli 6.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): Campobasso-Reggio Calabria, Sabaudia-Gioia del Colle, Terni-Aurispa Lecce, Modica-Castellana Grotte, Galatone-Napoli.

(Us Aurispa Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv vince il derby con Galatone con un netto 3-0. La 3a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca offre lo spettacolo del derby salentino tra Aurispa Dfv e Green Volley Galatone nella cornice del Palazzetto dello Sport di Tricase. Il sestetto scelto da Coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Ad un inizio vivace della squadra ospite segue l’immediata reazione e il break di Aurispa Dfv che, sul turno di battuta di Mazzone, si porta sul +2 e manda coach Licchelli al timeout (6-4). La contro reazione di Galatone è efficace e, con un muro di Musardo e una diagonale di Padura Diaz, torna in parità (10-10). Arrivano due primi tempi di Grottoli e Mellano, nel mezzo la murata di Bernardis, ma Galatone risponde punto su punto e mantiene il punteggio in equilibrio (14-14). Aurispa Dfv guadagna terreno con la diagonale chirurgica di Zornetta e il pallonetto di Santangelo, seguito da un altro primo tempo dell’ispiratissimo Grottoli e da un muro intelligente di Zornetta (18-16). L’argentino è un’ira di Dio e trova altri due punti, di cui un’ace con l’aiuto del net, e coach Licchelli si gioca il secondo timeout (20-17). Solo un monster block di Galatone interrompe l’ottimo turno di battuta di Zornetta, poi merita una menzione la straordinaria doppia difesa di Donati, cui però non segue il punto. Subito dopo c’è la diagonale vincente di Mazzone e l’ace di Grottoli che spianano la strada alla conquista del set, chiuso ancora da un attacco di Mazzone (25-19).

Secondo set: i padroni di casa vanno avanti di tre punti sul gran servizio di Santangelo e coach Licchelli chiama subito timeout (3-0). Lo stesso Santangelo si esalta prima con un lungolinea potente e poi con una diagonale precisa, quindi Zornetta e ancora Santangelo portano altri punti alla causa di Aurispa Dfv (10-4). I ragazzi di coach Ambrosio giocano una splendida pallavolo in tutti i fondamentali e, dopo un altro allungo e l’ace di Grottoli, arriva la seconda chiamata timeout di coach Licchelli (12-5). Santangelo trova l’ace, poi c’è il primo tempo di Mellano, ben servito da Bernardis, il mani out ancora di Santangelo e il muro di Zornetta che permettono ad Aurispa Dfv di allungare ulteriormente (17-8). Ennesimo primo tempo di Grottoli e altro pallone messo a terra da Santangelo, poi Galatone reagisce e macina qualche punto, convincendo coach Ambrosio a chiedere il tempo tecnico (19-13). Il mani out di Mellano avvicina i padroni di casa alla meta, ma servono i punti di Mazzone e Zornetta (dopo un lunghissimo scambio) per dare la sferzata decisiva e portare a casa il set, chiuso da un errore in battuta dei galatonesi (25-20).

Nel terzo set parte meglio Galatone, con il servizio di Caciagli che mette in difficoltà la ricezione avversaria, spingendo gli ospiti sul +5 e mandando coach Ambrosio al timeout (1-6). Entra Marsella e serve subito l’accorrente Mellano per un ottimo primo tempo, poi è sempre il centrale di Aurispa Dfv a murare un attacco avversario, seguono il monster block di Zornetta e la freeball di Grottoli che ispirano la rimonta (5-7). L’asse Marsella-Grottoli funziona bene e sul -1 coach Licchelli chiama timeout (6-7). Aurispa Dfv completa la rimonta e procede punto a punto, con Zornetta scatenato che attacca indifferentemente da posto due e da posto quattro (10-10). Il monster block di Orto (subentrato a Mazzone) e i primi tempi di Grottoli e Mellano, ben serviti da Marsella, trovano puntualmente la risposta avversaria e il punteggio rimane in parità (14-14). Si avanza ancora punto a punto: Zornetta trova un bel pallonetto, Santangelo il lungolinea vincente, poi il rientrante Bernardis serve Orto per il punto del pari e coach Licchelli chiama timoeut (19-19). Al primo tempo di Grottoli segue il monster block di Orto ma Galatone la ribalta ancora, complice qualche errore dei padroni di casa (21-22). Ancora montagne russe e finale al cardiopalma: Santangelo fa una gran difesa su Padura Diaz e poi mette a terra un lungolinea potentissimo, quindi è lui stesso a trovare l’ace e a regalare due match point. Il punto decisivo lo mette a terra Orto sull’alzata puntuale di Bernardis e il Palazzetto può finalmente esplodere e festeggiare un successo pieno e meritato (25-23).

IL TABELLINO

Aurispa Dfv – Green Volley Galatone 3-0

(25-19; 25-20; 25-23).

Aurispa Dfv: Mazzone 10, Tommasi, Bernardis 2, Santangelo 12, Russo, Donati, Marsella, Grottoli 13, Murabito, Orto 6, Zornetta 11, Mellano 7, Quarta. All. Ambrosio.

Galatone: De Giorgi 1, Giuliani 5, Musardo 4, De Col, Padura Diaz 15, Barone(L), Aloisi, Passari 1, Colaci 1, Caciagli 7, Frage 4, Miraglia, Prosperi Turri(L), Cremoni 3. All. Fabrizio Licchelli vice Fabio Cozzetto .

Arbitri: Vecchione e Ayroldi.

VOLLEY B/m girone G

Pausa per Coppa Italia (Corigliano-Pag Taviano 0-3, gara di ritorno domenica a Taviano)

CLASSIFICA: Pag Taviano 38 – Molfetta 32 – Valdiano 28 – Uni Bari 26 – D&F Caffè, San Vito Mesagne 25, Casoria, Casarano 21 – SG Terzigno 16 – Marcianise 15 – Leverano 13 – Termoli 8 – Praia 3 – Bisignano 2.

PROSSIMO TURNO (08/02): Praia-Marcianise, Termoli-Casoria, Bisignano-Uni Bari, San Vito Mesagne-Valdiano, Leverano-SG Terzigno, Pag Taviano-D&F Caffè, Casarano-Molfetta.

VOLLEY B2/f girone I

Pausa per Coppa Italia (Nardò-Udine 1-3, gara di ritorno domenica a Udine)

CLASSIFICA: Nardò 33 – Isernia 31 – Arabona 29 – Salerno 28 – Capurso 27 – Monopoli 24 – Monteroni 21 – Cerignola 20 – Faam Matese 17 – Napoli 13 – Bari 12 – Volare BN 10 – Fiamma Torrese, Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): Pescara-Volare BN,,Capurso-Isernia, Bari-Monteroni, Salerno-Nardò, Cerignola-Faam Matese, Fiamma Torrese-Napoli, Arabona-Monopoli.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Già dalle primissime ore del pomeriggio il Pala Andrea Pasca è un catino ribollente di passione, uno scrigno che custodisce il grande cuore granata dei tanti tifosi che lo affollano in ogni ordine e grado. Il calcio a poche centinaia di metri ed il basket a qualche kilometro non impediscono ai sostenitori della Dream Volley di rispondere “presente” al loro appuntamento con la storia, atteso trent’anni, da quando, nell’ottobre del 1995, un gruppo di amici appassionati di pallavolo diedero vita al “Sogno”.

LA PARTITA: Le ragazze allenate da coach Cristina Laudisa sono concentrate fin dalle prime fasi di riscaldamento e questa loro tensione sembra sciogliersi quando, subito dopo l’inno nazionale e la presentazione della squadra, i tifosi srotolano un grande striscione che recita: “Perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te. Forza Dream”. E’ quello il momento, l’attimo in cui, ci piace pensare, Martina Gorgoni e le sue compagne metabolizzano l’idea che questa non è, e non sarà, una partita come le altre. Purtroppo le ragazze hanno un tallone d’Achille, come aveva evidenziato un dirigente esperto come Gianfranco Fracella nel pre-gara, e forse su questo occorrerà davvero lavorare nei prossimi giorni: l’approccio ai primissimi minuti di gara appare non sempre aggressivo al punto giusto. Anche stasera, come già accaduto a Bari nell’ultima gara del 2025 e a Cerignola nella prima del nuovo anno, le granata ci mettono troppo ad entrare in partita. E, spesso, questo atteggiamento è loro fatale. Il primo set è scioccante: Udine batte con precisione chirurgica, palleggia che è una meraviglia e colpisce duro con Visintini (23 punti, top scorer), Piccinno (16) e Volcan (11). Le cose si mettono male per Nardò, molto male ed il punteggio del primo set non ammettere repliche: un 13-25 che annichilisce. Ma i tifosi sanno bene che quella vista fin lì non può essere la vera Dream, suonano la carica, incitano le ragazze che, in campo, sfoderano gli artigli e ritrovano il bandolo della matassa: al centro del campo Martina Gorgoni (14), le gemelle Tamborino e una strepitosa Silvia Antonaci (15 punti, top scorer granata) riprendono il pallino del gioco, restituendo alle friulane con gli interessi quanto sofferto nella prima frazione. La gioia per il 25-17 dura però lo spazio di un cambio campo, il terzo, al termine del quale si rivedono i vecchi fantasmi di una squadra che soffre i troppi errori nei fondamentali. Intendiamoci: la BluTeam è una signora squadra, ha dimostrato ordine, dinamismo e qualità sopraffine. Chapeau! Ma non si possono regalare (sì, regalare gratuitamente) dodici punti in battuta, percentuali di ricezione non all’altezza e un attacco spuntato. 17-25 al terzo e 19-25 al quarto e decisivo set certificano una superiorità friulana, aggravata dai troppi errori di marca granata.

MENZIONI – Al termine della gara le ragazze vengono richiamate dai loro sostenitori, senza voce, senza energie, dopo una febbrile settimana di lavoro per preparare al meglio la coreografia, ma comunque ancora vogliosi di dire la loro: non sarà una sconfitta, non sarà questa sconfitta a minare l’amore e la fiducia che la tifoseria nutre nei confronti di questo gruppo. Aver chiuso il girone d’andata al primo posto, aver disputato Gara 1 in maniera comunque volenterosa, dando tutto in campo dal punto di vista dell’impegno, è stato un atteggiamento molto apprezzato ed applaudito. Lo sport è fatto però di agonismo, di “cattiveria”, di “fame”. Qualcuno la chiama “cazzimma”.

“Le nostre avversarie” – ci dice Pinuccio Francone, vicepresidente Dream Volley – “hanno dimostrato indubbie qualità, ma non siamo mai stati surclassati dal loro gioco. I troppi errori in battuta, a muro ed in ricezione purtroppo hanno influito negativamente sul risultato. Abbiamo la possibilità, superando questi limiti, di dire la nostra anche ad Udine”. Menzione speciale per Silvia Antonaci, una giocatrice di esperienza che in estate aveva dichiarato di voler “appendere il borsone al chiodo”: suoi 15 punti, top scorer da centrale, non succede tutti i giorni!

TUTTI A UDINE – A Udine ci saranno tutti. Ci saranno i pochi che riusciranno a seguire le ragazze fisicamente, percorrendo i 1100 km di distanza che ci separano; ci saranno idealmente centinaia di tifosi che seguiranno la squadra trepidando da casa, attraverso la diretta facebook. Nessuno sa come andrà a finire, l’unica cosa che sappiamo è che c’è una partita intera ancora da giocare e che nulla è perduto: la storia recente della Dream dimostra che si può andare a in casa degli avversari e dimostrare di avere carattere, ribaltare ogni più nefasto pronostico ed andarsi a prendere persino una storica B2. Bisogna crederci! Nessun neretino pretende il risultato, sarà difficilissimo; ciò che tutti invece pretendono è la convinzione nei propri mezzi e la controllata spregiudicatezza che spinge l’aquilotto a lanciarsi nel vuoto…e spiccare il volo!

VOLLEY C/f girone B

Pausa per Coppa Italia (Giornata 1 quarti di finale: Trani-Trepuzzi 3-0, Gioia-San Cassiano 3-1, Oria-Joy Volley 3-2, CDM Cutrofiano-Amatori Bari 3-0).

CLASSIFICA: Oria 35 – CDM Cutrofiano 31 – San Cassiano 28 – Trepuzzi 27 – Aurora Brindisi 26 – NV Torre 20 – Lecce, CDM Astra Volley 15 – Surbo 12 – F. Taviano 11 – MSP Galatina 8 – Melendugno Calimera 6 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): CDM Cutrofiano-Oria, Trepuzzi-Melendugno Calimera, F. Taviano-CDM Astra Volley, Monopoli-San Cassiano, Aurora Brindisi-MSP Galatina, Lecce-NV Torre.

VOLLEY C/m girone B

Pausa per Coppa Italia (Giornata 1 quarti di finale: Cerignola-SB Galatina 3-1, Trivianum-Lecce 3-2, Tricase-Turi 3-1, Vibrotek-Terlizzi 3-1).

CLASSIFICA: V. Tricase 32 – Vibrotek 29 – SB Galatina 26 – Lecce 25 – Fasano 24 – PSA Matera 18 – San Pancrazio 13 – Parabita 12 – Grottaglie 11 – Mottola 5 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): San Pancrazio-Mottola, Frascolla-Grottaglie, SB Galatina-Fasano, PSA Matera-Lecce, Vibrotek-Tricase.

VOLLEY D/f girone B

Pausa per Coppa Italia (Giornata 1 quarti di finale: CDM Cutrofiano-Sant’Elia 3-2, Foggia-Spongano 3-1, Uisp Putignano-Pianeta Sport 3-0, Mesagne-Copertino 0-3).

CLASSIFICA: Uisp Putignano, Mesagne 35 – Noci 28 – Sant’Elia 26 – Massafra 22 – Matera 20 – Santeramo 15 – SS Annunziata 12 – Talsano 7 – Spike Volley 6 – Ostuni 0.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): Mesagne-Matera, Massafra-Talsano, Santeramo-Putignano, Sant’Elia-PSA Matera, SS Annunziata-Ostuni, Spike Volley-Noci.

VOLLEY D/f girone C

Pausa per Coppa Italia (Giornata 1 quarti di finale: CDM Cutrofiano-Sant’Elia 3-2, Foggia-Spongano 3-1, Uisp Putignano-Pianeta Sport 3-0, Mesagne-Copertino 0-3).

CLASSIFICA: CDM Cutrofiano 34 – Copertino 32 – Bee Lecce 26 – Spongano 24 – Monteroni 21 – RV Ugento 20 – Aradeo 15 – Sport & Friends 10 – Melendugno Calimera 6 – Tricase 4 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (31/01): Spongano-Melendugno Calimera, CDM Cutrofiano-Aradeo, Copertino-Bee Lecce, Tricase-Sport & Friends, Parabita-Monteroni.

VOLLEY D/m girone B

Pausa per Coppa Italia (Giornata 1 quarti di finale: Adriatica Trani-GS Ugento 3-0, Freedom SC-Massafra 3-1, SBV Galatina-Modugno 3-1, Falchi Ugento-Corato 3-2).

CLASSIFICA: SBV Galatina 29 – Falchi Ugento 26 – Massafra 22 – GS Ugento 20 – Ruffano, Tiger Squinzano, Castellana, San Vito, Vis Squinzano 17 – Materdomini 8 – Avetrana 5 – Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): Materdomini-SBV Galatina, San Vito-Castellana, Ruffano-Falchi Ugento, GS Ugento-Massafra, Vis Squinzano-Tricase.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 8): Wesport-Brindisi 1-3, Lecce-Valecaracuta Lecce 0-3, GVP Corvino-DV Nardò (28/01), Vis Squinzano-Melendugno Calimera (29/01), Trepuzzi-Monteroni (27/01).

CLASSIFICA: Vis Squinzano 20 – Brindisi 19 – LC Monteroni 16 – GVP Corvino 14 – Trepuzzi 12 – DV Nardò 10 – Valecaracuta Lecce 9 – Wesport 8 – Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (31/01-03/02): Wesport-Lecce, Valecaracuta Lecce-GVP Corvino, DV Nardò-Vis Squinzano, Melendugno Calimera-Trepuzzi, Brindisi-Monteroni.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 10): Supersano-CDM Cutrofiano 0-3, Flyarmida-Maglie 3-0, Ruffano-Alliste 1-3, San Cassiano-CDM Astra Volley nd, Tricase-Otranto 1-3.

CLASSIFICA: Alliste 26 – CDM Cutrofiano 22 – MB Ruffano 17 – San Cassiano 16 – Victor Volley, Supersano 15 – Otranto 12 – Flyarmida 10 – CSM Astra Volley 7 – V. Tricase 4 – AR Maglie 3.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): Victor Volley-Flyarmida, AR Maglie-MB Ruffano, Alliste-San Cassiano, CDM Astra Volley-V. Tricase, CDM Cutrofiano-IM Otranto.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 8): GVP Corvino-NV Maglie 1-3, Brundisium-Veglie 1-3, Specchia-Lecce 3-1, Meraki-PVK 3-0.

CLASSIFICA: Veglie 17 – Specchia, GVP Corvino, Meraki, Lecce 13 – Nardò 11 – NV Maglie 10 – Brundisium 3 – PVK 0.

PROSSIMO TURNO (31/01-01/02): PVK-Lecce Volley, NV Maglie-Brundisium, Veglie-Specchia, Nardò-Meraki.

