SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 25.01.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la quarta giornata di ritorno.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA:
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA): Ammenda di 2.000 euro e chiusura del settore riservato al pubblico locale per una partita
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA: Giuseppe Costantiello (dir., 1); Elia Giampà (1)
HERACLEA:
MANFREDONIA: Michele Spinelli (1)
MARTINA: Lorenzo Ievolella (1)
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI: Salvatore D’Andrea (all., 4); Mario Alfieri (all., 2); Luca Fusco (all., 1); Mattia Piacente (2)
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA: Giovanni Russo (all., 1); Simone Serio (1)
VIRTUS FRANCAVILLA: