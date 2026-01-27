AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 14ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 14
Salento Over Seclì-Poggiardo 2-2
City Gas Revolution-FATAC Scorrano 2-5
Aradeo-Atl. Ascla Tiggiano 4-3
Alixias-Salve/Morciano 3-0
Pol. Uxentum-FC Castrignano 2-3
Presicce Acquarica-FC Galatone 0-1
E. Coluccia Cutrofiano-C.D. Melissano 1-1
CLASSIFICA
Poggiardo 35
Fc Galatone 29
Salento Over Seclì 28
C.D. Melissano 25
Alixias 23
Atl. Ascla Tiggiano 22
Fatac Scorrano 20
Fc Castrignano 19
Aradeo 16
Galatone Romidò 15
E. Coluccia Cutrofiano 14
Presicce-Acquarica 9
City Gas Revolution 7
Pol. Uxentum 6
Salve/Morciano 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 15
FC Galatone-E. Coluccia Cutrofiano 30/01 h 20.30
City Gas Revolution-Alixias 30/01 h 20.30
Poggiardo-Atl. Ascla Tiggiano 31/01 h 18
Aradeo-Presicce-Acquarica 31/01 h 15
FATAC Scorrano-FC Castrignano 02/02 h 20.30
Galatone Romidò-Salento Over Seclì 02/02 h 20.30
Salve/Morciano-FC Galatone 02/02 h 20.30
rec. gg 10: Salento Over Seclì-Fc Galatone 11/02 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
14 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo);
11 RETI: Misciali G. (Salento Over Seclì)
(…)