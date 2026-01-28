RUGBY – Gorima Trepuzzi, pesante stop a Santeramo

Una trasferta che si annunciava complessa e che ha confermato tutte le insidie della vigilia. La Gorima Trepuzzi torna dalla sfida contro il Santeramo con una netta battuta d’arresto, un 61-7 che fotografa una partita dominata dai padroni di casa dopo un avvio promettente dei salentini.

L’incontro era iniziato sotto una buona stella per il Trepuzzi, nonostante un assetto tattico pesantemente condizionato dalle numerose assenze nel reparto di mischia. Dopo la prima meta trasformata del Santeramo, i salentini hanno mostrato carattere, schiacciando per due volte la palla oltre la linea di meta avversaria. In entrambi i casi, tuttavia, l’arbitro ha strozzato l’urlo in gola ai ragazzi della Gorima, ravvisando dubbi falli in avanti al momento della marcatura.

La formazione salentina, caratterizzata da una linea molto giovane, ha pagato d’inesperienza, subendo un calo di concentrazione che è risultato fatale. Il Santeramo, squadra esperta e dotata di una mischia molto fisica e organizzata, ne ha approfittato per guadagnare terreno e possesso palla.

Nel secondo tempo non c’è stata storia. Il Santeramo ha dilagato sfruttando la stanchezza e lo smarrimento degli ospiti, arrotondando il punteggio fino al triplice fischio finale. Per il Trepuzzi resta solo la soddisfazione della meta della bandiera, magra consolazione in una domenica da archiviare in fretta.