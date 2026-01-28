VOLLEY D/m – GS Ugento, un progetto nato da legami di amicizia per riaccendere l’entusiasmo di un intero paese

Fondata il 5 maggio 2025, la GS Volley Ugento affronta la stagione di Serie D maschile (Girone B) con un organigramma tecnico-societario definito: il presidente è Francesco Coletta, mentre la guida tecnica è affidata a mister Gianluca Pierri, ex ultimo capitano storico dei mitici Falchi Ugento.

Il club nasce con una missione legata al ricambio generazionale e all’identità territoriale. Il presidente Francesco Coletta ha descritto così la genesi della società: “La GS Ugento nasce da un legame di amicizia e una passione che accomuna un gruppo di ragazzi, che sono cresciuti attraverso la pallavolo ed oggi, con senso di appartenenza al territorio e voglia di creare un opportunità per le prossime generazioni, sentono il desiderio di mettersi in gioco. La società è convinta che con le giuste motivazioni e trasmettendo lo spirito di gioia che accomuna tutto lo staff si possa riaccendere un’entusiasmo di tutto un paese. La presenza numerosa e costante del pubblico ad ogni partita casalinga ci conferma quanto di buono è stato fatto e dà energia per quanto ancora la GS Ugento ha voglia di creare”.

Partita con l’obiettivo di mantenere la categoria, la squadra occupa attualmente il quarto posto in classifica. Il capitano Ezio Spennato ha analizzato il percorso del gruppo e il legame con la città: “Siamo una squadra che porta l’anima di Ugento. Indossare questa maglia non significa solo giocare a pallavolo, ma rappresentare una città, la sua storia e la passione dei tifosi. Ogni partita sentiamo il paese con noi e questo ci dà una forza incredibile. La fascia da capitano per me, non è solo un simbolo: è l’eredità di chi ha scritto la storia di questa squadra. Raccolgo il testimone dal mister, ex capitano della pallavolo ugentina, e con esso la responsabilità di guidare il gruppo con cuore, orgoglio e appartenenza, onorando ogni giorno chi ha indossato questa maglia prima di noi. Il sostegno dei tifosi è la nostra vera forza: nei momenti difficili ci ricordano perché scendiamo in campo e ci spingono a lottare! A inizio stagione puntavamo alla salvezza, oggi siamo quarti in classifica e daremo tutto per continuare a scalare la classifica con impegno e dedizione. Affronteremo le prossime partite con grinta, umiltà e concentrazione, sempre per la nostra Città, sempre per gli ugentini. Finché indosseremo questa maglia, Ugento potrà riconoscersi in noi!”.

Il roster della GS Ugento al completo: Stefano D’Amilo, Luca Pisanelli, Daniele Fasano, Ezio Spennato, Andrea De Maria, Vincenzo Lisi, Antonio Coletta, Andrea Esposito, Francesco Congedi, Marco Coletta, Aldo Giove, Jakopo Giuliano Bruno, Dario Schirinzi, Andrea Bernotti, Cristian Manco, Matteo Colitti. Allenatore: Gianluca Pierri.