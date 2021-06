BASKET B/m – Nardò, fallito anche il secondo match-point. La sfida A2 contro Roseto si deciderà mercoledì

Niente da fare per la Frata Nardò: dopo un buon avvio di gara, il Roseto si ricompatta, rimonta e vince (74-64) gara 4 della finale playoff per la A2. Si deciderà tutto mercoledì prossimo a Nardò.

1° QUARTO – Enihe apre le danze, Dip sale in cattedra firmando il 6-0, Nikolic chiude il parziale. Coviello e Burini si mettono in proprio, consentendo al Toro di condurre in avvio di gara, Roseto prova a restare in scia con Lucarelli e Amoroso. Stella e Bjelic a segno da tre, Nardò trova la doppia cifra di vantaggio, Amoroso accorcia lo scarto dalla lunetta: 16-24 al termine del primo quarto.

2° QUARTO – Stella e Bjelic si scatenano in apertura di secondo quarto, polveri bagnate per i padroni di casa dall’arco, i granata volano sul +13. Petrucci si sblocca e manda a bersaglio due triple pesanti, Ruggiero tiene botta e ricuce il gap fino al -11, timeout coach Battistini. Pastore con successo da tre sulla sirena: 30-39 all’intervallo lungo.

3° QUARTO – Roseto scatenata in avvio di secondo tempo con un Ruggiero sugli scudi, controparziale casalingo e sospensione ordinata dalla panchina ospite. Pastore manda a bersaglio due triple che pareggiano l’incontro, Ruggiero sigla quella del vantaggio abruzzese. Amoroso e Stella scambiano colpo su colpo, trascinando le due compagini: 54-52 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – Di Emidio da tre punti, Amoroso viene espulso a seguito di due falli antisportivi, Ruggiero porta i suoi sul +6, timeout ospite. L’and-one di Nikolic vale i tre possessi di vantaggio, l’appoggio al tabellone di Di Emidio la doppia cifra di vantaggio, mentre il Toro manca i colpi per restare alla coda di Roseto. Nulla da fare per i granata, che escono sconfitti dal PalaMaggetti in una gara dal grande spessore cestistico: 74-64 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro: mercoledì 23 giugno al Pala “Andrea Pasca” contro Roseto in occasione di gara 5 della finale playoff di Serie B.

IL TABELLINO

LIOFILCHEM ROSETO-FRATA NARDÒ 74-64

(16-24, 14-15, 24-13, 20-12)

ROSETO: Amoroso 16, Di Emidio 5, Pastore 14, Nikolic 11, Sebastianelli 0, Palmucci ne, Lucarelli 8, Ruggiero 20, Cocciaretto ne, Pedicone ne, Valentini ne, Gaeta ne. Coach: Trullo.

NARDÒ: Dip 6, Coviello 10, Stella 12, Petrucci 8, Burini 8, Bartolozzi 3, Fontana 4, Enihe 6, Cepic ne, Bjelic 7, Cappelluti ne, Cavalera ne. Coach: Battistini.

(foto: Cecere)