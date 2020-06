PODISTICA – Col Trofeo Ciolo riparte l’attività su strada dopo il lunghissimo lockdown

Una bella notizia per tutti i podisti: domenica prossima, 28 giugno, ripartirà l’attività agonistica su strada con la nona edizione del Trofeo Ciolo di Gagliano del Capo, consolidata manifestazione organizzata dall’Asd Atletica Capo di Leuca, presieduta da Gianluca Scarcia, valida per la prima tappa (speciale) del circuito Salento Gold.

La manifestazione, a carattere nazionale, sarà indicativa per la selezione degli atleti che parteciperanno ai prossimi Campionati italiani per regioni, categoria Cadetti, che si terranno il 22 agosto prossimo in Piemonte, a Susa.

La gara è patrocinata dai Comuni di Castrignano del Capo e Ugento e si snoderà su un nuovo tracciato di 4,5 km, caratterizzato dagli affascinanti e ispidi sentieri di collina tra le rocce e la vegetazione, che costeggiano un panorama mozzafiato, già cornice della WMRA Youth Cup del 2017 e dei Mondiali master di corsa in montagna nel 2019.

Si partirà alle ore 17 da Ponte Ciolo e si arriverà al Municipio di Gagliano del Capo. Il percorso è stato studiato per garantire la sicurezza dei partecipanti. La gara, però, non avrà pubblico per via delle disposizioni anti-Covid.