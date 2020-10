ATLETICA – Pentathlon Lanci Master di Lecce, tra i campioni italiani c’è anche una nonnina novantenne

Edizione particolare, in una stagione sportiva anomala, quella del Campionato italiano di Pentathlon Lanci Master, svoltasi al “Montefusco” di Lecce nello scorso weekend, organizzato dalla Fidal Lecce e che ha visto partecipare atleti da ogni parte d’Italia.

La manifestazione, che si è svolta per la terza volta in 15 anni a Lecce, ha assegnato i titoli tricolore per gli atleti over 35 nella particolare specialità dell’atletica leggera che comprende lanci del disco, del peso, del giavellotto, del martello e del martello con maniglia corta.

Si segnala, tra tutte, la prova di Nives Fozzer, che ha vinto il campionato italiano nella sua categoria, a quasi 90 anni compiuti.

Il commento del presidente Fidal Lecce, Sergio Perchia: “Ringrazio la Federazione per la fiducia, è la terza volta in 15 anni che questo Campionato si svolge sul nostro territorio. Un imprevisto sabato pomeriggio con l’allerta meteo che ci costringe a sospendere le gare, sembrava mettere in pericolo l’intera manifestazione. Poi è tutto rientrato e domenica mattina abbiamo recuperato le gare sospese il pomeriggio prima e continuato con quelle previste nella seconda giornata. La nostra grande soddisfazione i complimenti ricevuti da tutti gli atleti prima di lasciare il campo e fare rientro alle loro case”.

I titoli italiani, suddivisi per categoria.

SF 35: Sara Bonora (Atl. Lugo); SF 45: Simona Barchetti (La Fratellanza 1874); SF 50: Paola Fornasari (Atl. Bondeno); SF 55: Maria Grandinetti (Atl. Cosenza); SF 60: Patrizia Spillo (CUS Sassari); SF 70: Giuliana Gherardi (La Fratellanza 1874); SF 75: Gilda D’Ambrosio (Liberatletica); SF 80: Nilver Perona (Atl. Canavesana); SF 90: Nives Fozzer (Nuova Atl. del Friuli);

SM 35: Davide Luca (GS Indomita); SM 40: Dario Carlo Ceccarelli (Oratorio Cornaredo); SM 45: Marcello De Cesare (L’Amico-Cras Taranto); SM 50: Salvatore Emanuele (Pod. Taras); SM 55: Antonio Vaccari (Atl. Cosenza); SM 60: Daniele Galli (Acquadela Bologna); SM 65: Tarcisio Venturi (La Fratellanza 1874); SM 70: Calogero Scordino (ASD Puntese SG La Punta); SM 75: Giuseppe Di Stefano (ASD Puntese SG La Punta);

Società: 1ª classificata maschile: ASD Puntese SG La Punta; femminile: La Fratellanza 1874.