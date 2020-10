TAURISANO – Botrugno: “A Veglie ci è mancata la freddezza. Torneo dal grande equilibrio, senza una grande favorita”

Dopo un’estate a dir poco travagliata, le prime tre gare della nuova stagione hanno consegnato al campionato di Promozione un Taurisano vivo e combattivo, in grado di conquistare prima il passaggio al turno successivo di Coppa Italia, con un doppio successo sul Tricase, e poi trovare un buon punto all’esordio sul campo di Veglie. Di questo e di altro abbiamo parlato con uno dei veterani di questo gruppo, Vittorio Botrugno.

A VEGLIE SPRECATE OCCASIONI CLAMOROSE – “Quando si ottiene un pareggio fuori casa, si tratta sempre di un buon punto, soprattutto quando il risultato arriva dopo una prestazione positiva. Nonostante le insidie della trasferta di Veglie, siamo riusciti ad esprimere un buon calcio, concedendo poco e sprecando anche alcune situazioni gol clamorose. Forse ci è mancata un po’ di freddezza in zona gol, ma nel complesso possiamo ritenerci soddisfatti, guardando al futuro con più ottimismo”.

TESTA AL BRILLA CAMPI – “Il Campi è una squadra certamente importante, come confermato anche dalla bella vittoria di domenica scorsa ottenuta contro una compagine importante con il Novoli. La società giallorossa è riuscita a riconfermare un importante zoccolo duro della passata stagione, ripartendo anche da un mister che nello scorso campionato ha svolto un ottimo lavoro. In rosa vantano elementi importanti e di grande esperienza per la categoria, quindi si preannuncia un’altra gara molto difficile. Servirà una grande prestazione, fatta di sacrificio e voglia di lottare, solo così potremmo ottenere un risultato positivo”.

CAMPIONATO COMBATTUTO – “Come già ripetuto da molti addetti ai lavori ad inizio stagione, questa sarà un’annata caratterizzata dal grande equilibrio, ed i risultati di domenica confermano tutto ciò. Non vi è una squadra ammazza-campionato o una grande favorita, ma tante buone squadre che lotteranno fino alla fine per conquistare il proprio obbiettivo. Noi dovremmo guardare partita dopo partita, ponendoci come obbiettivo quello della salvezza, magari evitando grandi sofferenze. Nel complesso dico che per i verdetti, quest’anno più di altri anni, occorrerà attendere la fine della stagione”.