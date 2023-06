LECCE – Via alla prevendita per lo spareggio salvezza contro lo Spezia: le info

Si è aperta un’ora fa la prevendita di Lecce-Spezia, fondamentale gara salvezza in programma alle 12.30 di domenica prossima al Via del Mare.

La società, nel raccomandare l’arrivo presso l’impianto sportivo con almeno un’ora e mezzo di anticipo, per evitare congestionamenti negli ingressi, ha comunicato i prezzi dei biglietti per assistere all’incontro.

La Tribuna Centrale Superiore costa 55 euro (23 euro ridotto per under 14, i bambini al di sotto dei sette anni non pagano); Tribuna Centrale Inferiore 35 euro (16 euro); Tribuna Est 25 euro (13 euro); Curve e Distinti 19 euro (9 euro); Ospiti 19 euro (9 euro).

Per l’acquisto dei biglietti consultare il canonico sito uslecce.vivaticket.it, dove sono indicati anche i punti vendita autorizzati Us Lecce.