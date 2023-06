FEMMINILE – Il Lecce Women ritorna a sorridere, tre reti al Sant’Agata. Indino: “Di positivo c’è solo la vittoria”

Dopo due giornate di magra, torna al successo il Lecce Women che batte 3-1 l’Academy Sant’Agata e le condanna la formazione siciliana alla retrocessione in Eccellenza. Allo stadio “Margherita di Navarra” di San Marco D’Alunzio, in provincia di Messina, le giallorosse hanno dovuto però aspettare il secondo tempo per avere ragione della biancoazzurre, determinate a fare risultato per evitare il ritorno nel campionato regionale. Va detto che dal 5′ di gioco, l’Academy ha dovuto giocare in inferiorità numerica a causa dell’espulsione del portiere Noemi Vitale, allontanata dal terreno di gioco dall’arbitro Fermia di Locri per aver interrotto una chiara occasione da rete. Al 19′ del secondo tempo Coluccia ha sbloccato il risultato con un destro imparabile per il portiere siciliano, dopodiché la stessa Coluccia ha servito a Jaszczyszyn l’assist del 2-0, poi ci ha pensato capitan D’Amico ad apporre il sigillo alla vittoria delle giallorosse, colpite nel finale dalla rete della bandiera dell’Academy.

“Di positivo di questa partita ci sono i tre punti, per il resto abbiamo giocato una delle peggiori partite della stagione – dice con estrema franchezza l’allenatrice del Lecce Women, Vera Indino -. Probabilmente, dopo l’espulsione del portiere dell’Academy Sant’Agata le mie ragazze hanno pensato che per noi sarebbe stata una passeggiata e questo non va assolutamente bene, dopo le ottime prestazioni offerte contro Chieti e Trastevere oggi abbiamo fatto un passo indietro sul piano della prestazione. Ci teniamo i tre punti e ci prepariamo ad affrontare al meglio le ultime due partite della stagione”.

Domenica il Lecce Women ospiterà a Castrignano de’ Greci la Res Roma, neo promossa in serie B. Fischio d’inizio alle ore 15.30.

—

IL TABELLINO

ACADEMY SANT’AGATA-LECCE WOMEN 1-3

RETI: 19′ st Coluccia (L), 23′ st Jaszczyszyn (L), 33′ st D’Amico (L), 47′ st Cicirello (A)

ACADEMY S. AGATA: Vitale N., Vitale E. (38′ st Meneghini), Cammareri, Graziano (41′ st Zingales), Florio, Raffaele, Cammarata, Cicirello, Panarello, Cucinotta (38′ st Lazzara), Azzolina (7′ st D’Ambra). In panchina Nuzzo. Allenatore Emanuele Carmelo.

LECCE WOMEN: Prieto; Bocchieri (31′ st Crisafio), Daple, Silva, Depunzio; Martinez, Felline; Durante (10′ st Pomes); Coluccia, D’Amico, Jaszczyszyn. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Femia di Locri.

NOTE: spettatori circa 100. Espulsa: 5’ pt Vitale N. (A). Ammonite: Cucinotta (A); Daple, Bocchieri (L). Recupero: pt 4′; st 3′.

—

SERIE C/C – RISULTATI (giornata 28): Academy S. Agata-Lecce Women 1-3, Chieti-Palermo 1-2, Cosenza-Frosinone 1-2, Grifone Gialloverde-CA Pescara 1-2, Matera Sassi-Vis Mediterranea 3-2, Roma CF-Independent 4-3, Salernitana-Res Roma 0-3, Trastevere-Crotone 3-0.

CLASSIFICA: Res Roma 79 – Trastevere 72 – Roma CF 55 – Palermo 54 – Lecce Women 53 – Chieti, Vis Mediterranea 52 – Matera Sassi 46 – Independent 39 – Frosinone 34 – Crotone 24 – Grifone Gialloverde, Cosenza 23 – Academy S. Agata 12 – Salernitana 11 – CA Pescara 7.

PROSSIMO TURNO (21 mag.): CA Pescara-Salernitana, Crotone-A. Sant’Agata, Frosinone-Grifone Gialloverde, Independent-Cosenza, Lecce Women-Res Roma, Matera Sassi-Roma CF, Palermo-Trastevere, Vis Mediterranea-Chieti.