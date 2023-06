VOLLEY A3/m – Casarano, falsa partenza: gara 1 di finale playoff è del Catania

La sfortuna ha bussato in maniera troppo forte in casa Leo Shoes Casarano a tal punto da non permettere ai rossoazzurri di poter disporre per buona parte del match valevole come gara uno della finale di entrambi gli schiacciatori titolari, con Cianciotta già ko prima del match e Ciupa costretto a dare forfait nel corso del secondo set.

I ragazzi di mister Licchelli hanno provato ancora una volta ad essere più forti delle avversità ma, nonostante abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, in questa occasione l’impresa non è riuscita con il Catania che meritatamente ha vinto il match tenendo sempre in pugno il comando delle operazioni.

Ottima la prova di tutti i catanesi al cospetto di una Leo Shoes che, dopo una partenza positiva, ha subito lasciato il passo agli etnei trascinati da Casaro e Zappoli.

Più combattuti sono risultati il primo ed il terzo set (chiusi entrambi a 20), mentre nella seconda frazione si è assistito ad un dominio della squadra di casa (chiusosi a 16).

Ora mister Licchelli ed i suoi ragazzi hanno davanti a loro una settimana di tempo che bisognerà sfruttare per provare a recuperare gli infortunati e a fare un carico di entusiasmo per sfruttare il fattore campo in gara due e ristabilire la parità nella serie. Gara 2 è fissata, sempre a Catania, per domenica 21 alle ore 19.

IL TABELLINO

FARMITALIA CATANIA-LEO SHOES CASARANO 3-0

(25-20, 25-16, 25-20)

Farmitalia Catania: Fabroni 1, Zappoli Guarienti 13, Jeroncic 9, Casaro 16, Battaglia 8, Frumuselu 5, Zito (L), Fichera 0, Nicotra 0. N.E. Smiriglia, Di Grazia, Tasholli. All. Kantor.

Leo Shoes Casarano: Fanizza 0, Ulisse 9, Peluso 5, Marzolla 13, Ciupa 6, Matani 7, Rampazzo 0, Prosperi Turri (L), Floris 1, Guadagnini 3. N.E. Urso, Cianciotta. All. Licchelli.

ARBITRI: Nava, Ciaccio.

NOTE – durata set: 28′, 29′, 31′; tot: 88′.

(US Leo Shoes Casarano)