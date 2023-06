BASKET A2/m – Nardò, semaforo rosso anche in gara 2. Cantù a un passo dalla A1

Niente da fare nemmeno in gara 2 della finale playoff di A2 per l’HDL Basket Nardò, uscita sconfitta da Cantù per 82-62. Il punteggio della serie, ora, è di 2-0 per i comaschi. La prossima sfida si giocherà nel Salento, così come l’eventuale gara 4. Quella eventualmente decisiva, poi, si rigiocherebbe a Cantù.

Al team di coach Sacchetti, quindi, manca un solo successo per compiere il salto nella massima serie. Buono l’impatto con la gara del Nardò, trascinata da uno stratosferico Smith (31 punti totali), in gara sino all’ultimo quarto, nel quale i salentini subiscono un netto parziale di 24-6 che pregiudica gli sforzi sin lì effettuati.

Gara 3 è prevista per giovedì 18 a Lecce dalle 20.45.

—

IL TABELLINO

CANTÙ-NARDÒ 82-62

(12-18, 36-33, 58-56)

CANTÙ: Berdini, Severini, Morgillo 2, Baldi Rossi 18, Nikolic 2, Logan 5, Hunt 3, Stefanelli 26, Da Ross 11, Bucarelli 15. Coach: Sacchetti.

NARDÒ: Zugno 3, Parravicini 4, Donda 1, Baccassino, Baldasso 3, Stojanovic 5, Smith 31, La Torre 11, Borra 4, Quarta ne, Buscicchio ne, Antonaci ne. Coach: Di Carlo.

ARBITRI: Ursi, Pecorella, De Biase.

(foto: FB Pall. Cantù)