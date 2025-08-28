LECCE – Il Via del Mare verso il pienone come mai prima d’ora, battuto il record di abbonamenti

È una giornata da ricordare quella del 27 agosto 2025 per l’U.S. Lecce: la campagna abbonamenti “Solamente Tu” si è chiusa alle 18 con 22.179 tessere sottoscritte, stabilendo un primato assoluto nella storia del Club e in tutto il calcio pugliese

Il dato supera di gran lunga il precedente record, già recente, di 21.726 abbonamenti della scorsa stagione.

Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha commentato con orgoglio il risultato: «La trasparenza della società e un rapporto autentico con i tifosi hanno reso possibile questo risultato straordinario. È un circolo virtuoso che va oltre i risultati sul campo»

Il Via del Mare è pronto per accendersi come mai prima d’ora. A partire da domani sera contro il Milan di Massimiliano Allegri. Una dimostrazione di affetto e passione da parte del popolo giallorosso che, nonostante i lavori in corso e possibili disagi, ha risposto con entusiasmo e adesioni massicce.