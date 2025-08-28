LECCE – Jovic, accordo raggiunto: un’altra stagione a Belgrado poi vestirà il giallorosso

Milos Jovic è ufficialmente un nuovo calciatore del Lecce che, contestualmente, lo cede alla sua società d’origine in prestito sino a fine stagione. Pertanto, il centravanti classe 2006, nativo di Novi Sad (Serbia), alto 190 cm, finirà l’annata sportiva con l’FK IMT Belgrado che milita in “Super Liga”, massimo campionato serbo.

Quest’anno, Jovic ha già giocato sei partite segnando due gol, quasi sempre partendo titolare: uno al Mladost, prima giornata, uno al Novi Pazar, terza giornata. L’ultima presenza con l’IMT è quella di domenica scorsa, pochi minuti nella gara casalinga contro il Radnicki.

L’anno scorso, Jovic ha segnato due gol in 13 presenze in Super Liga, e altri 13 con la formazione giovanile, con cui ha anche esordito in Youth League.