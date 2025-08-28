ECCELLENZA – Coppa Italia 2025/26: regolamento, calendario e accoppiamenti primo turno

Ufficializzati, dalla Lnd Puglia, i format e i calendari di Coppa Italia Eccellenza e Promozione per la stagione 2025/26. I format restano invariati rispetto a quelli dello scorso anno.

Per la Coppa Italia Eccellenza, tutte e 20 le squadre saranno suddivise, per la prima fase, in dieci accoppiamenti eliminatori; le vincitrici accederanno alla seconda fase che conterà altri cinque accoppiamenti eliminatori; nella terza fase si disputeranno un accoppiamento e un triangolare eliminatorio, le cui vincenti si giocheranno la finale regionale su gare di andata e ritorno. Il calendario: prima fase, andata 11 settembre, ritorno 25 settembre; seconda fase, andata 9 ottobre, ritorno 30 ottobre; triangolare eliminatorio, prima giornata 13 novembre, seconda giornata 27 novembre, terza giornata 11 dicembre; accoppiamento eliminatorio, andata 13 novembre, ritorno 27 novembre; finale regionale, andata 8 gennaio, ritorno 22 gennaio.

Accoppiamenti del primo turno (11/9 ore 15.30): Foggia Incedit-Canosa, Unione Calcio-Bitonto, Nuova Spinazzola-Bisceglie, Virtus Mola-Polimnia, Atl. Acquaviva-S. Massafra, Taranto-Brindisi, Brilla Campi-Novoli, Galatina-A. Toma Maglie, Gallipoli-Ugento, Taurisano-Racale.