LECCE – Verso Verona: allarme Krstovic, il montenegrino ancora in differenziato

Prosegue la marcia di avvicinamento del Lecce alla fondamentale sfida contro l’Hellas Verona. Ma è allarme Krstovic. Stamani, al Via del Mare, i giallorossi hanno sostenuto una sessione mattutina agli ordini di mister Marco Giampaolo. Il tecnico ha lavorato intensamente sui meccanismi tattici, dovendo ancora rinunciare agli infortunati Jean e Marchwinski.

Fari puntati sull’attaccante montenegrino, in fase di recupero dal sovraccarico accusato contro il Napoli, ha continuato con un programma di lavoro personalizzato. Notizie positive invece per Hamza Rafia, che dopo la seduta a parte di ieri, si è regolarmente allenato con i compagni. In caso di forfait di Krstovic agirà da prima punta il recuperato Ante Rebic.

Domani pomeriggio, la squadra svolgerà la rifinitura a porte chiuse, sempre sul prato del Via del Mare. A seguire, la partenza per la città scaligera. Alle ore 16:15, la consueta conferenza stampa pre-partita del tecnico Giampaolo nella sala stampa “Sergio Vantaggiato”.

Intanto la Lega di Serie A ha anticipato che Lecce-Torino si giocherà domenica 18. L’orario sarà comunicato martedì prossimo.