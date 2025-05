SERIE B – Carrarese, promozione in B e salvezza in un anno e mezzo: un miracolo marchiato Antonio Calabro

Dopo la storica promozione in Serie B colta lo scorso anno vincendo i playoff di Serie C, Antonio Calabro si ripete: la sua Carrarese è salva con un turno d’anticipo. Un altro risultato straordinario per l’allenatore di Melendugno che continua a mietere successi anche in panchina dopo la buonissima esperienza da calciatore.

A una giornata dal termine la Carrarese è a 44 punti, a +4 dalla Sampdoria e dal Frosinone che, oggi, giocherebbero i playout. Indolore, dunque, la sconfitta di Mantova per 2-1, al triplice fischio festa sul campo e cori di ringraziamento dai propri calciatori. Martedì prossimo ultima sfida dell’anno ancora in trasferta, a Palermo. Poi la grande e meritata festa a Carrara.