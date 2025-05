TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 04.05.2025

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 4 maggio 2025 in Terza Categoria Lecce .

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANDRANO CASTIGLIONE:

ARMANDO PICCHI SPECCHIA: Riccardo M. Gravante (1)

ATL. SALVE: Ammenda di 30 euro; Marco Corciulo (1)

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG:

CITTÀ DI MELISSANO:

CLUB SALENTO LECCE:

LIZZANELLO: Filippo Zilli (1)

OLYMPIQUE SOCCER:

POLISPORTIVA MARTIUS:

SANNICOLA:

SECLÌ: Jacopo Rizzello (1)

SOCCER GUAGNANO:

VIRTUS COLLEPASSO:

Gara Seclì-Club Salento Lecce (recupero previsto per il 1° maggio): sconfitta a tavolino per il Club Salento Lecce, ammende di 100+75 euro e un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato in campo.