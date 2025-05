LECCE – Krstovic ancora a parte: la situazione a tre giorni dalla sfida salvezza di Verona

Il Lecce ha ripreso gli allenamenti questa mattina sul manto erboso dello stadio Via del Mare, dopo l’intensa giornata di ieri caratterizzata da una doppia sessione di lavoro.

Il gruppo ha continuato la preparazione in vista dell’importante sfida casalinga contro l’Hellas Verona. Questo incontro rappresenta per i salentini il terzultimo appuntamento del campionato, da non fallire assolutamente, a pena di veder calare drasticamente le chance salvezza.

A parte gli infortunati di lungo corso Jean e Marchwinski, resta invece alta l’attenzione sulle condizioni dell’attaccante Nikola Krstovic, uscito con qualche problema fisico dalla precedente partita disputata contro il Napoli.

Il centravanti montenegrino è alle prese con un sovraccarico funzionale che sta cercando di smaltire. Per questa ragione, anche nella seduta odierna, Krstovic ha svolto unicamente un lavoro differenziato. La sensazione è che si sta agendo col massimo scrupolo per non rischiare nulla, per un recupero in extremis del centravanti. Un percorso personalizzato è stato seguito anche dal centrocampista Hamza Rafia.

La squadra giallorossa tornerà in campo domani mattina per un’ulteriore sessione di allenamento, prevista ancora una volta al Via del Mare.