LECCE – Verso Torino senza Dorgu, Banda in dubbio: la probabile formazione giallorossa

Meno due a Torino-Lecce. Meno grave del previsto l’infortunio occorso a Lameck Banda, uscito anzitempo dal match della sua nazionale, lo Zambia, contro la Sierra Leone. L’esterno giallorosso è tornato a Lecce con una contusione al ginocchio che sarà valutata in queste ore dallo staff giallorosso. Oggi Banda ha lavorato in palestra mentre prosegue il percorso di ricondizionamento di Kaba e Sansone che hanno svolto lavoro differenziato.

Domani pomeriggio si svolgerà la rifinitura al Via del Mare prima della conferenza stampa di Luca Gotti, prevista per le 16.40, e la partenza successiva per Torino, ove mancherà sicuramente Patrick Dorgu, squalificato. Possibile che Gotti riproponga in campo Oudin, titolare contro il Cagliari, insieme a Rafia (leggermente favorito su Marchwinski) e Morente, dietro Krstovic, unica punta, a disegnare il 4-2-3-1 che ha contraddistinto la squadra in queste prime uscite stagionali. A metà campo, coppia Ramadani-Pierret a difesa della terza linea che dovrebbe essere composta da Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo.