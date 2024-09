PROMOZIONE – Coppa Italia, risultati andata primo turno

Tra ieri e oggi si è giocato il primo turno di Coppa Italia Promozione pugliese 2024/25. I risultati:

Soccer Trani-Molfetta Sportiva 3-2 (ieri)

6′ e 45′ Jeladze (ST), 45+3′ Piombarolo (ST), 56′ Gadaleta (M), 90+3′ La Forgia (M)

Cosmano Sport-Real Siti 3-3

13′ Bruno D. (C), 25′ Colonna (RS), 62′ Cobuzzi (RS), 80′ Lo Muzio (C), 77′ Pertosa (RS), 90+3′ Bruno G. (C)

A. Toma Maglie-Virtus Matino 2-1

15′ Fernandez rig. (TM), 66′ Pirretti (VM), 90′ Melono (TM

Otranto-Terre di Acaya e Roca 1-0

53′ Piccinno

San Severo-San Marco 1-2

Troia-Lucera 0-3

A. Barletta-S. Stornara 1-2

Virtus Bisceglie-Don Uva 1-0

Rinascita Refugees-Copertino 0-1

Nestola

Bitritto Norba-Santeramo 0-0 finale

Veglie-Leverano 0-2 finale

42′ aut., 50′ Sanyang

Real Putignano-V. Locorotondo 0-1

Scarci rig.

Carovigno-RS Crispiano 1-1 finale

Sava-Grottaglie 2-0

62′ Danese, 82′ Narducci

Mesagne-Trepuzzi 0-1 finale

Mbappè

Taurisano-Tricase 1-0 finale

FC Capurso-V. Mola 1-1

Borgorosso Molfetta-V. Palese 0-3

4′ Mincuzzi, 63′ De Sario, 90+5′ Ventura

—

Le partite di ritorno, a campi invertiti, si giocheranno giovedì 26 settembre.