LECCE – Banda salta Torino, Gotti: “Il regalo per il mio compleanno? Sarò banale, ma vorrei dei punti”

Lameck Banda paga a caro prezzo la trasferta con la sua nazionale. L’esterno zambiano non sarà a Torino per Torino-Lecce, in campo domani alle 15. Luca Gotti ha così presentato l’incontro di domani.

“Non siamo stati fortunati. Banda non sarà disponibile, i calciatori africani hanno avuto dei viaggi di ritorno complicati. Alcuni giocatori hanno fatto solo due allenamenti, uno di questi condizionato dalla stanchezza e dal recupero. Dorgu? La soddisfazione è anche la nostra. Il modulo? Non cambierò sistema di gioco, gli equilibri dipenderanno dalle caratteristiche degli interpreti. Abbiamo diversi trequartisti e devo dosare l’inizio con la gestione della partita. La sosta è stata importante per tutti, noi avevamo la necessità di far fare la preparazione a tre calciatori arrivati negli ultimi giorno, hanno caricato col lavoro e sono in fase di integrazione con la squadra. Rebic? Ha fatto l’ultima partita vera il 13 gennaio, ha 31 anni e non sono tanti, è integro fisicamente e si allena come un ragazzo, non gestendosi come un veterano. vedremo il supporto che gli darà il fisico. Con Krstovic fanno una coppia giusta, vedremo il supporto che gli darà il fisico. Marchwinski? Sinceramente ho l’impressione che gli servirà del tempo per maturare dentro al nostro contesto. Il Torino? Una squadra con grande autostima, ci aggrediranno forte. Conosco bene o male tutti i loro giocatori, hanno un’idea di gioco messa in campo con efficacia. Hasa? Ha caratteristiche diverse da tutti, nel suo ruolo c’è affollamento di giocatori, lo spazio bisogna guadagnarselo di giorno in giorno. Ha un suo modo di stare in campo e relazionarsi coi compagni, sono state due settimane utili anche per lui. Bonifazi? Viene da un percorso operatorio che lo ha limitato, ora è troppo presto per riuscire a capire se può tornare quello di Udine. Berisha avanzato? Idea fattibile, ma non è solo questione di un solo giocatore. Noi non dobbiamo essere né troppo difensivi, né troppo offensivi, serve equilibrio. Il regalo per il mio compleanno? Sarà banale, ma vorrei dei punti. Per le tre partite nei prossimi sei giorni dovrà gestire le forze. Mi spiace non essere andato ieri in piazza coi ragazzi delle elementari; in quel caso l’entusiasmo è naturale e non indotto. Sarà bello vedere il settore ospiti di Torino pieno dei nostri tifosi”.

I CONVOCATI

PORTIERI: Borbei, Falcone, Fruchtl, Samooja

DIFENSORI: Baschirotto, Bonifazi, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Pelmard

CENTROCAMPISTI: Berisha, Coulibaly, Marchwinski, McJannet, Oudin, Pierret, Rafia, Ramadani

ATTACCANTI: Hasa, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic