LECCE – Verso gara 2 col Venezia: Pettinari c’è, Rodriguez forse. Le ultime dall’Acaya

Qualche spiraglio di luce per il Lecce. Nell’allenamento di ieri, il primo dopo la pessima prova di Venezia, è rientrato in gruppo Stefano Pettinari che si è allenato col resto dei compagni. L’attaccante non scende in campo dal 1° maggio, giorno di Lecce-Cittadella, e si candida ad una maglia da titolare per quella che, allo stato delle cose, sarà la gara più importante della stagione.

Piccole speranze anche per il recupero di Pablo Rodriguez che, ieri, ha svolto lavoro personalizzato ma che potrebbe essere recuperato all’ultimo minuto, almeno per andare in panchina.

Per il resto, tutti a disposizione di mister Corini. All’allenamento di ieri ha partecipato anche il dt Pantaleo Corvino. Oggi pomeriggio, rifinitura al Via del Mare.

Prima dell’ultima sessione di allenamento anti-Venezia, il tecnico parlerà con la stampa, a partire dalle ore 15.