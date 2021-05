BASKET B/m – Frata Nardò, buona anche la seconda. Ad Ancona si può chiudere la serie

Dopo il successo di domenica, l’Andrea Pasca Frata Nardò Basket si ripete anche in gara 2, superando la Luciana Mosconi Ancona per 81-66. Venerdì, in terra marchigiana, ci sarà la possibilità di chiudere la serie.

1° QUARTO – Il solito Dip ad aprire l’incontro in un avvio di gara viziato da errori da ambo le parti. Paesano inchioda il primo vantaggio ospite ma il Toro apre un parziale di 9-0 che culmina con la bomba di Petrucci: timeout coach Rajola. And-one per Coviello e Leggio, Ancona agguanta il singolo possesso di svantaggio, timeout coach Battistini. Appoggio a canestro di Stella nel finale: 20-15 al termine del primo quarto.

2° QUARTO – Tripla di Centanni in apertura di secondo quarto, fallo antisportivo di Bartolozzi e Ancona trova l’aggancio con il layup di Oboe. Stella si mette in proprio e realizza sette punti di fila, Oboe chiude il parziale con un canestro da tre punti. Nardò tenta lo strappo in chiusura con la tripla di Petrucci e l’appoggio a canestro di Burini e il tap-in di Coviello: 40-29 al termine del primo tempo.

3° QUARTO – Bjelic da tre, Coviello e Burini al ferro, parziale granata e immediata sospensione ordinata dalla panchina ospite. Nardò trova il +20, Leggio tiene a galla i suoi e ricuce fino al -12, ma il Toro non molla e continua a spingere. Burini s’infiamma e suona la carica: 63-46 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – Leggio e Centanni a bersaglio, Ancona si porta a 10 punti di svantaggio. Leggio sigla la tripla che vale il -7 e il timeout casalingo. Fuori per falli Oboe, Paesano e Bartolozzi poco più tardi, Stella ripristina la doppia cifra di vantaggio, timeout ospite. Enihe e Burini sparano con successo dall’arco, Fontana realizza con il fallo, il Toro tocca il +17 a tre minuti dalla fine e chiude cinicamente la partita. Nel finale, spazio anche per Cepic, Tyrtyshnik e Cappelluti: 81-66 il punteggio finale.

Prossimo incontro: venerdì 21 maggio alle 20:30 al “Palascherma” contro Ancona per gara 3 dei quarti di finale dei playoff.

—

IL TABELLINO

FRATA NARDÒ 81

LUCIANA MOSCONI ANCONA 66

(parziali: 20-15, 20-14, 23-17, 18-20)

NARDÒ: Dip 10, Coviello 14, Stella 13, Petrucci 11, Burini 16, Bartolozzi 2, Fontana 5, Enihe 3, Cepic 1, Bjelic 6, Tyrtyshnik 0, Capelluti 0. Coach: Battistini.

TL 14/19; Rimbalzi 34 /7+27, Coviello 8); Assist 17 (Burini 7)

ANCONA: Centanni 8, Paesano 8, Colombo 2, Leggio 27, oboe 8, Alibegovic 3, Rossi 0, Gospodinov 2, Potì ne, Caverni 8, Anibaldi ne. Coach: Rajola.

TL 10/12; Rimbalzi 35 (9+26); Assist 11 (Caverni 5).

Altri risultati (gg 2): Vicenza-Luiss Roma 87-66 (1-1), Rieti-Jesi 75-69 (2-0), Roseto-Cassino 69-59 (2-0), Nardò-Ancona 81-66 (2-0).

(foto: Burini a canestro – ©Cecere)