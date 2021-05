SERIE D/H – Quattro squadre in campo nel pomeriggio: il programma dei recuperi

Giornata di recuperi di campionato nel girone H di Serie D. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, si giocheranno Az Picerno-Puteolana (recupero della 28esima giornata) e Brindisi-Audace Cerignola (recupero della 29esima giornata).

La prima, in particolare, è molto importante ai fini dell’alta classifica, essendo la compagine lucana all’inseguimento del Taranto, distante sei punti. Il Picerno è forse la squadra più in forma del torneo: domenica scorsa, in zona Cesarini, ha mancato, di un soffio, la sesta vittoria consecutiva per via di un gol di Sansone al 92′ che ha portato un punto in dote al Casarano. Di contro, la compagine di Pozzuoli, ormai, sembra spacciata.

Ha assoluta urgenza di muovere la classifica il Brindisi (che non vince una partita da otto turni, nei quali ha raccolto solo tre pareggi). Il Cerignola, che ha già ottenuto la salvezza, potrà giocare libero da pressioni e, magari, provare a giocarsi le residue chances di entrare nella griglia playoff.

CLASSIFICA: Taranto 59 – Az Picerno* 53 – F. Andria 51 – Lavello 50 – Casarano 49 – Bitonto 48 – Nardò 45 – A. Cerignola* e Team Altamura 43 – Molfetta 41 – Sorrento* e Fasano 35 – Aversa 30 – Francavilla 29 – Gravina e Portici 28 – Brindisi** 25 – Puteolana* 24.

*= una gara in meno