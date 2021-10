LECCE – Verso Brescia, due titolarissimi in forte dubbio. Multa per Rodriguez

Nell’ormai imminente trasferta di Brescia (giovedì ore 18) potrebbero mancare due pezzi da novanta dello scacchiere di Marco Baroni.

Il Lecce si è allenato stamani all’Acaya con tre calciatori in differenziato: Helgason, non convocato con il Perugia, ma anche Gabriel e Strefezza. Il portiere ha effettuato stamani una risonanza magnetica presso lo studio Quarta Colosso di Lecce che ha evidenziato un edema al braccio sinistro, dovuto all’elongazione del tricipite brachiale, ossia un lieve stiramento che potrebbe fargli saltare un paio di partite. Strefezza, invece, ha accusato una leggera distorsione alla caviglia nella gara col Perugia che andrà valutata dallo staff sanitario giallorosso.

Ciò che sembra abbastanza inevitabile è che i due non partiranno per il “Rigamonti” ma che si proverà a recuperarli quantomeno per la gara col Cosenza del primo novembre.

Intanto, il Giudice sportivo ha sanzionato Pablo Rodriguez con un’ammonizione e un’ammenda di 1.500 euro per simulazione di fallo. Una giornata di squalifica, invece, per il vice di Baroni, Fabrizio Del Rosso, espulso al 41′ della ripresa insieme al massaggiatore del Perugia, Gian Paolo Fagni.

(foto: P. Rodriguez, ph. Coribello/SS)