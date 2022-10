LECCE – Verso Bologna con la rosa (quasi) al completo. Da lunedì via alla vendita dei biglietti per la Juventus

Altra seduta di allenamento per il Lecce di mister Marco Baroni, in vista di Bologna-Lecce, programmata per domenica alle ore 15. La squadra si è allenata stamani sul prato dell’Acaya Golf Resort e non si segnalano calciatori in seduta personalizzata. L’unico assente sarà Antonino Gallo, espulso contro la Fiorentina e squalificato per un turno. Domani altra sessione mattutina, ma al Via del Mare.

Intanto, dalle ore 10 di lunedì 24 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per Lecce-Juventus, in programma sabato 29 ottobre alle 18.

I prezzi (tariffa unica): Tribuna centrale superiore 200 euro; Centrale inferiore 130 euro; Est Inferiore 100 euro; Distinti, Curva Sud e Ospiti 60 euro.

