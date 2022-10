ECCELLENZA – Coppa Italia, giornata di ribaltoni: i risultati del ritorno del secondo turno e le qualificate

Va in archivio anche il secondo turno di Coppa Italia Eccellenza Puglia. Nel pomeriggio si sono giocate le gare di ritorno, tra cui il derby di Gallipoli. Il Gallipoli Football ha ribaltato la situazione e ha eliminato il Città di Gallipoli, che, all’andata, giocando in trasferta, aveva vinto per 1-0. Tre a due per la compagine allenata da Matias Calabuig, avanti già di tre reti al 45′. Nella ripresa, il gol di Oltremarini e quello di Quarta, non sono bastati a evitare l’eliminazione della squadra di Sandro Carrozza.

Ribalta il risultato anche la Toma Maglie, che, con un gol di Ciriolo sul finire di tempo, batte l’Ugento e lo elimina in virtù dei due gol segnati al Comunale, nella gara d’andata. A valanga il Massafra sul Manduria, che, all’andata, aveva vinto per 2-0. I risultati:

San Severo-Manfredonia 1-1 (and. 0-2)

Orta Nova-Canosa 0-4 (and. 0-1)

Mola-Bisceglie 0-0 (and. 2-2)

Arboris Belli-Polimnia 1-2 (and. 1-5)

S. Massafra-Manduria 6-0 (and. 0-2)

Città di Gallipoli-Gallipoli Football 2-3 (and. 1-0)

13′ Gomez (GF), 31′ Santomasi (GF), 45′ Turco rig. (GF), 53′ Oltremarini (CDG)

Toma Maglie-Ugento 1-0 (and. 2-3)

87′ Ciriolo

(in grassetto le qualificate)

Il terzo turno (semifinali) sarà diviso un triangolare (3, 17 novembre, 1° dicembre) e quadrangolare (le date già citate più il 15 dicembre). Le due vincenti, si giocheranno la finale il 15 gennaio e 5 febbraio 2023.