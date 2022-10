VOLLEY A3/m – Il Casarano torna da Ortona con tanti complimenti ma ancora a mani vuote

La Leo Shoes Volley Casarano fa nuovamente il carico di complimenti ma torna dalla terra d’Abruzzo a mani vuote e con grandi rimpianti per aver vanificato, sia nel terzo che nel quarto set, un grande vantaggio che avrebbe potuto portare i rossoazzurri alla conquista di punti importanti in ottica classifica.

Alla vigilia si sapeva che anche questo turno sarebbe stato complicato per i ragazzi di mister Licchelli dovendo fare i conti con la nobile decaduta Ortona, ma alla fine della gara il bilancio è agrodolce perché se da un lato si è tenuto testa ad un avversario dal grande valore, dall’altro lato per la seconda volta consecutiva Peluso e compagni non hanno portato in dote alcun punto, non riuscendo a gestire nel corso dei parziali vantaggi importanti.

La prima frazione del match è un’altalena di emozioni così come lo sarà tutta la gara; a partire meglio è l’Ortona di coach Lanci che si affida al sempre eterno Marshall (43 anni) e approfitta delle incertezze degli ospiti. Quando il set sembra prendere la strada di casa, si assiste alla rabbiosa reazione dei rossoazzurri che con un Marzolla in grande spolvero prima agguantano la parità e poi sferrano l’allungo decisivo conquistando il primo set (22-25).

Nel secondo set i ragazzi di mister Lanci rispondono positivamente alla strigliata del loro coach: un’Ortona meno fallosa e più ordinata ha la meglio sugli ospiti che in tutti i modi provano a rimanere in scia degli avversari. Il tentativo di rimonta si spegne quando il tabellone segna il 25-21 per i padroni di casa che ristabiliscono così la parità nel computo dei set.

La Leo Shoes non subisce il colpo e rientra in campo vogliosa di riportarsi avanti. Trascinata da Marzolla e Cianciotta, la formazione ospite riesce a portarsi avanti nonostante Marshall dall’altro lato metta giù palloni su palloni. Casarano avanti 16-12 ma si spegne improvvisamente la luce tra i rossoazzurri che subiscono un break incredibile che porta Ortona a vincere il set tra le mille recriminazioni degli avversari (25-23).

La quarta frazione è un copione già visto: Leo Shoes sempre avanti a condurre le danze e puntualmente, quando è il momento di chiudere il set, subisce un calo che rimette in gioco gli avversari. Così succede anche nell’ultimo set della contesa. I rossoazzurri conducono sino al 16-12 e poi tirano improvvisamente il freno a mano perdendo quelle certezze viste fino a quel frangente. Ancora una volta Ortona approfitta e fa suo il rush finale del parziale chiudendo il match sul 3-1 in suo favore (25-23).

Il tempo dei complimenti è finito, ora per la Leo Shoes è tempo di tornare a mettere fieno in cascina subito a partire dalla sfida di domenica con Napoli.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)

—

IL TABELLINO

SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA-LEO SCHOES CASARANO 3-1

(22-25 / 25-21 / 25-23 / 25-23)

Sieco Ortona: Fabi 6, Vindice n.e., Bertoli 13, Benedicenti L. pos: 46% perf: 21%, Iorno n.e., Marshall 20, Di Tullio n.e., Bulfon 16, Arienti 7, Ferrato 2, Pollicino, Lanci E. n.e.. Coach: Nunzio Lanci e Di Pietro Luca.

Leo Shoes Casarano: Moschese 2, Urso n.e., Peluso 2, Floris, Marzolla 24, Guadagnini, Rampazzo, Ulisse, Ciupa 14, Fanizza 1, Prosperi pos: 46% perf: 36%, Cianciotta 20, Matani 5. Licchelli Fabrizio e Cozzetto Fabio. Coach: Fabrizio Licchelli.

Arbitri: Pasciari Luigi e Turtù Marco

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 3): Palmi-Catania 1-3, Ortona-Casarano 3-1, Tuscania-Sorrento 3-2, Aurispa L. Lecce-Bari 0-3, Modica-Marcianise 3-0, Napoli-Aversa (2 nov.), Roma-Sabaudia rinviata.

CLASSIFICA: Ortona 8 – Bari 7 – Aversa, Modica, Sorrento, Catania 6 – Tuscania 5 – Sabaudia, Palmi, Casarano, Marcianise 3 – Smi Roma 1 – Napoli e Aurispa L. Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (23 ott.): Aversa-Ortona, Catania-Tuscania, Casarano-Napoli, Sabaudia-Aurispa Lecce, Sorrento-Smi Roma, Marcianise-Palmi, Bari-Modica.