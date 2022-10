ATLETICA – Marcia, a Grottammare brilla la stella dell’Aps Due Mondi di San Pietro in Lama

Trasferta ricca di soddisfazioni quella dell’Aps Due Mondi di San Pietro in Lama in occasione dei Campionati di società di marcia che si sono svolti a Grottammare (Ap) il 16 ottobre scorso. La spedizione dei giovani marciatori salentini in terra marchigiana, infatti, si è chiusa con un ottimo terzo posto nazionale nella categoria Cadetti maschile, dietro l’Atletica Acquaviva e Fiamme Gialle, al cospetto di 111 società partecipanti.

Un vero e proprio miracolo sportivo quello del sodalizio salentino che, nel mese di marzo, riuscì a ottenere uno splendido primo posto nel Campionato regionale, combinata maschile giovanile. È stata quella la scintilla che ha incendiato la passione dei ragazzi della Due Mondi che, durante l’estate, hanno macinato chilometri su chilometri in giro per l’Italia, sino ad arrivare allo storico traguardo tagliato a Grottammare.

La squadra della Due Mondi in trasferta nelle Marche: Lorenzo D’Elia, Gabriele Candido, Giada Roberta D’Elia, Jonathan De Nigris, Davide Rizzo, tutti originario di San Pietro in Lama. Menzione particolare per Rizzo, convocato nella rappresentativa regionale insieme ad altri atleti pugliesi, in grado di portare la nostra regione sul secondo gradino del podio.

“Un racconto di sport ‘fiabesco’ – si legge in una nota dell’Aps Due Mondi – che può essere vero e proprio trampolino di lancio per il movimento della marcia territoriale, in quanto ha dimostrato che niente è impossibile dinanzi alla volontà e al desiderio di mettersi in gioco seriamente, anche al cospetto di scuole di marcia con storia importante”.

La Due Mondi sarà in gara domenica prossima, 23 ottobre, per l’ottava e ultima tappa del Trofeo Puglia di Marcia che si svolgerà a Palo del Colle: “Siamo alla ricerca del triplete – è l’augurio della società di San Pietro in Lama – con l’auspicio che, col raggiungimento di questi risultati, il numero dei ragazzi pronti a marciare possa ulteriormente crescere“.