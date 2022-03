ATLETICA – “Trofeo Puglia di Marcia”, l’Aps Due Mondi di San Pietro in Lama trionfa nella combinata giovanile a Villa Baldassarri

Prestigioso risultato sportivo per l’Aps Due Mondi di San Pietro in Lama (Le) nella seconda prova del “Trofeo Puglia di Marcia” che si è svolta domenica scorsa a Villa Baldassarri (frazione di Guagnano), con organizzazione a cura dell’Asd Abacus. La società del presidente Vincenzo D’Elia è risultata, infatti, prima classificata nel campionato regionale di marcia, combinata maschile, per le categorie Esordienti/Racazzi/Cadetti. Nella categoria femminile, ha trionfato l’Asd Fiamma Olimpia Palo del Colle, società che ha dato i natali sportivo al campione olimpico di Tokyo 2020, Massimo Stano.

In una giornata gelida, i ragazzi allenati da Doriano Caricato si sono distinti nelle diverse competizioni e, pur non centrando alcun podio, hanno comunque ottenuto degli ottimi risultati e piazzamenti che hanno fruttato la vittoria, per certi versi inattesa, nella combinata giovanile maschile.

“Ora più che mai – afferma il presidente D’Elia – proveremo a dare progettualità alla disciplina della marcia in modo da portare i nostri azzurri e i colori del Salento sia a Foggia, sia in altre città che ospiteranno le tappe del ‘Trofeo Puglia di Marcia’. Siamo lieti di far vivere alla nostra squadra questa esperienza che, comunque vada, sarà un’occasione di crescita, di confronto, dando loro la possibilità di misurarsi con squadre titolate, affinché la marcia, nei nostri territori, non vaghi nel buio. Ci tengo, infine, a ringraziare, il professor Dell’Atti per la passione che mi ha trasmesso per questa disciplina”.

(foto: l’Aps Due Mondi di San Pietro in Lama)