VIRTUS MATINO – Ufficiale, salta anche la sfida col Bisceglie

Prosegue l’emergenza in casa Virtus Matino. Salta ufficialmente anche la gara in calendario per domenica 13 marzo sul campo del Bisceglie. Continuano, infatti, a esserci dei casi di positività al Covid all’interno del gruppo-squadra, come confermato ieri dalla società biancazzurra con un breve messaggio diffuso dal proprio profilo social.

Il Dipartimento Interregionale Lnd, prendendo atto della richiesta del club salentino, ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Bisceglie-Virtus Matino. Da calendario, la prossima gara di Monopoli e compagni dovrebbe essere quella prevista per mercoledì 16 in casa col Gravina, recupero della 27esima giornata, sulla cui disputa se ne saprà di più nelle prossime ore.