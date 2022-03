LECCE – Baroni, con il Brescia vietato sbagliare: “In questi match serve la massima concentrazione”. I convocati

Vigilia di big match in casa Lecce, dove l’allenatore Marco Baroni ha presentato in conferenza stampa lo scontro diretto di domani con il Brescia.

La sfida è di quelle da non sbagliare: “Si affrontano due squadre con numeri importanti, ma questi sono fatti anche per essere messi in discussione. E’ una partita che va al di là di questi valori. Serviranno infatti voglia e concentrazione massima. Non bisogna sbagliare niente“.

Tra i pali toccherà a Plizzari, causa ko di Gabriel e Bleve: “Situazioni come quella che stiamo vivendo con i portieri capita che succedano. Abbiamo Plizzari che è stato preso perché ha qualità e tutto per farsi trovare pronto”.

Sulla Serie B in corso: “E’ il torneo con la media punti più alta degli ultimi nove anni? Questo deve farci riflettere sulla bontà del nostro cammino. Veniamo da una lunga serie di gare ravvicinate che si sono portate dietro un grande dispendio di energia. Questi ragazzi stanno dando fondo a tutto ciò che hanno con grande sacrificio, mostrando attaccamento alla maglia. Questa è dunque una riflessione giusta. Abbiamo gli stessi punti di quanti ne aveva l’Empoli l’anno scorso, ma in un campionato dieci volte più difficile. Fino all’ottava squadra ci sono possibilità di lottare per i primi due posti, una cosa mai vista, e questo dà risalto a quello che questa squadra sta facendo. Perciò abbiamo bisogno della vicinanza di tutti e anche del nostro pubblico che non è mai mancato. In questo momento il calore ed il sostegno possono portare quell’emotività positiva decisiva per la volata finale”.

A destra c’è l’emergenza acciacchi: “Devo valutare bene la situazione dei terzini destri e di Strefezza, i quali in settimana hanno lavorato a parte in alcuni giorni. Ci sono giocatori che in questi mesi hanno dato tanto ed è normale che qualche elemento abbia piccoli problemini. Per questo è fondamentale attingere anche a chi è stato meno utilizzato, ed in questo non ho alcun problema. Anzi tutti mi tengono sempre in dubbio perché lavorano bene in settimana, mostrando voglia e determinazione. Valuterò parlando individualmente, perché ho bisogno di giocatori che facciano una gara di livello massimale”.

Sulla formazione in generale: “Qualche dubbio ce l’ho ancora, con la rifinitura l’attenzione è stata massima al dettaglio. Ora da stasera in ritiro ci sarà tempo per valutare altro, come detto, per sciogliere i dubbi che mi ha lasciato il campo. La squadra va forte, devo decidere in base alla testa che in queste gare sarà importante”.

Il Via del Mare sarà una bolgia: “Ho scoperto l’importanza dei tifosi del Lecce 34 anni fa. Anzi c’è sempre più attaccamento ai colori, quindi questa gente non ha bisogno di nessun appello o richiamo. Voglio solo che i ragazzi mettano in campo tutte le loro energie, così i tifosi saranno soddisfatti”.

L’avversario è di quelli tosti: “Vincerà chi sbaglierà meno. Vedendo i dati loro negli ultimi 15 minuti hanno portato a casa 14 punti, quindi hanno cambi con gente di qualità e che va dentro accesa. Hanno fatto i playoff l’anno scorso e poi sono arrivati giocatori ancor più importanti come Bajic, Palacio, Tramoni, Berhami, Proia e altri ne dimentico. Guardo però in casa mia, sono concentrato solo sulla mia squadra. Sto attento a fare valutazioni sugli altri perché sono rispettoso, a differenza dell’allenatore del Perugia che con le sue dichiarazioni ha mancato di rispetto alla squadra ed alla società US Lecce”.

—

I CONVOCATI

PORTIERI: Plizzari, Samooja, Borbei

DIFENSORI: Lucioni, Simic, Barreca, Gendrey, Derkamu, Gallo, Calabresi

CENTROCAMPISTI: Strefezza, Ragusa, Helgason, Listkowski, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Gargiulo

ATTACCANTI: Coda, Asencio, Rodriguez

Non convocati: Gabriel (inf.), Beve (inf.), Di Mariano (inf.), Faragò (inf.), Tuia (squal.).

(foto: M. Baroni, ph Coribello/SS)