SERIE B – Brescia, Inzaghi: “Massimo rispetto per il Lecce, sarà una bella partita”. Parole d’affetto per tre giallorossi

C’è grande ottimismo in casa Brescia alla vigilia della grande sfida di domani col Lecce. Mister Filippo Inzaghi recupera tutti e ha solo l’imbarazzo della scelta. Massimo rispetto per il Lecce, ma il suo Brescia andrà al Via del Mare conscio della sua forza. Le parole del tecnico delle rondinelle in conferenza stampa pre-gara.

“Mancano dieci partite, quella di domani sarà importante ma saranno decisivi i 30 punti che sono in palio. Guardiamone una alla volta. Sarà una partita bella, quelle gare che ogni giocatore vorrebbe disputare, giochiamo contro una grande squadra ma io sono contento di ciò che ha fatto il Brescia sinora. Siamo usciti da Cremona con zero punti ma con la consapevolezza di essere una grande squadra e sono convinto che faremo una grande partita contro un grande avversario. Siamo tutti chiusi lì in pochi punti, pensiamo che mancano dieci finali e domani sarà la prima. Abbiamo grande rispetto per il Lecce, la loro forza non la scopro di certo io, se guardiamo i cannonieri che hanno, la continuità che hanno avuto e il fatto che l’anno scorso, probabilmente, meritavano di andare in Serie A, penso sin dall’inizio che sia una candidata alla promozione. Noi siamo consapevoli della nostra forza, cercheremo di andare su ogni campo per comandare ma ci sarà anche l’avversario e sarà una bella partita sicuramente. La grande consapevolezza che abbiamo è che nessuno ci ha mai messo sotto, nemmeno quando abbiamo perso. Queste partite le decideranno i particolari. Sono contento di vedere la mia squadra giocare contro una squadra forte, queste sono le nostre partite. Sappiamo quali sono i punti di forza del Lecce ma anche noi siamo lì anche se non abbiamo i primi due bomber del campionato. Siamo sempre stati lì con loro, poi nel Lecce ci sono dei giocatori che ho allenato e che sono grandi professionisti a cui voglio molto bene, come Tuia che non ci sarà, Coda (entrambi allenati a Benevento, ndr) o Calabresi (al Bologna, ndr). Domani saremo avversari ma è una squadra che seguo, giocano bene e sono forti, sarà una bella partita come all’andata. Come si ferma Coda? Lo conosco bene e ho grande rispetto, ma noi siamo il Brescia e devo solo pensare a chi mettere in campo domani, ho l’imbarazzo della scelta. Sono sempre più convinto che questa squadra ci regalerà grandi gioie e con questo spirito che si deve andare a Lecce per fare risultato, facendo il Brescia, sfruttando il particolare. Penso la mia squadra sia pronta per gare una grande gara come sempre abbiamo fatto in trasferta”.

(foto: F. Inzaghi, ph bresciacalcio)